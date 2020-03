Johannes Thingnes Bø tok kjempejafs på Martin Fourcade

Johannes Thingnes Bø (26) avsluttet VM med gull på fellesstarten, og vant på første forsøk når verdenscupen er tilbake. Samtidig mer enn halverte han forspranget til Fourcade i sammenlagtkampen.

– Det var et perfekt løp. Først og fremst hadde vi strålende ski, og det var en annerledes stemning på standplass (uten publikum, journ. anm). Alt i alt var løpet veldig bra, sier Thingnes Bø til den franske avisen L’Equipe.

Corona-viruset sørget for tomme tribuner i Nove Mesto, samtidig som at de norske skiskytterne ble rådet til å ta med seg egne tørrvarer fra Norge.

Tidlig ble det klart at Johannes Thingnes Bø hadde spist noe helt spesielt til frokost, han formelig parkerte resten av feltet i sporet og ledet med femten sekunder på Martin Fourcade etter første skyting.

Og da han med god kontroll traff fem også på stående og gikk ut med margin til de franske blodhundene, satte han tidlig en tid som ingen klarte å matche.

– Thingnes Bø gjør et av sine aller beste løp, og det sier ikke lite! Han er jo kanskje den beste gjennom tidene, den mest komplette skiskytterne når han er i form som nå, kommenterte Andreas Stabrun Smith hos NRK da 26-åringen krysset mållinjen.

Kraftig jafs

Det betyr at Thingnes Bø faktisk har muligheten til å sikre seg sammenlagtseieren i verdenscupen, til tross for at han stod over hele fire renn rundt fødselen av sin sønn Gustav.

Franskmannen Fourcade benyttet hans fravær til å stikke av i verdenscupen sammenlagt, men endte i fredagens sprint på en skuffende sjetteplass - og dermed tar Thingnes Bø inn 22 poeng i sammendraget.

Det som gjør det enda mer spennende, er at franskmannen må stryke to løp. Derfor er nå avstanden i realiteten bare 16 poeng, idet seks renn gjenstår av årets sesong.

– Jeg knappet noen poeng på Fourcade, og også seks til Quentin (Fillont Maillet). De er fantastiske skiskyttere og jeg må alltid gjøre mitt beste mot dem. Jeg tar små steg innpå dem, for det er så høyt nivå på de i toppen, sier Thingnes Bø, og beskriver kampen mot sine franske rivaler som en «fun fight».

Feilfri storebror

Den sterke franskmannen Quentin Fillon Maillet skjøt to fulle hus fra et tidlig startnummer, og la press på Johannes Thingnes Bø. Men tross franskmannens sterke avslutning, var han ingen match for den suverene stryningen.

Til slutt var Thingnes Bø 22,8 sekunder foran det som ser ut til å være hans nærmeste rival.

Også storebror Tarjei Bø gjennomførte et flott løp med sine ti treff, men hadde ikke nok fart i sporet til å hamle opp med de to virkelig beste. Han er likevel på en foreløpig tredjeplass, og ser ut til å havne på den siste pallplassen.

Ellers virket det som det var store forskjeller på skiene i langrennssporet, som igjen gjorde store utslag i differansen på resultatlistene. De norske smørerne virket å ha ski som holdt best gjennom løpet.

Verdenscupdebutant Sturla Holm Lægreid kom på en sterk 13. plass, Johannes Dale ble nummer ni og Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 25.

Publisert: 06.03.20 kl. 18:04

