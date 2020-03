GULLGUTT: Johannes Thingnes Bø sikret gull på fellesstarten i VM. Foto: Jostein Magnussen

Johannes Thingnes Bø mot første verdenscupseier etter VM

Johannes Thingnes Bø (26) avsluttet VM med gull på fellesstarten, og ser etter alle solemerker ut til å vinne på første forsøk når verdenscupen er tilbake.

– For et løp! Det er så imponerende, sa en ekstatisk Ola Lunde hos NRK da Thingnes Bø krysset mållinjen til en hittil suveren ledelse.

Corona-viruset sørget for tomme tribuner i Nove Mesto, samtidig som at de norske skiskytterne ble rådet til å ta med seg egne tørrvarer fra Norge.

Tidlig ble det klart at Johannes Thingnes Bø hadde spist noe helt spesielt til frokost, han formelig parkerte resten av feltet i sporet og ledet med femten sekunder på Martin Fourcade etter første skyting.

– Thingnes Bø gjør et av sine aller beste løp, og det sier ikke lite! Han er jo kanskje den beste gjennom tidene, den mest komplette skiskytterne når han er i form som nå, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

Og da han med god kontroll traff fem også på stående og gikk ut med margin til de franske blodhundene, satte han tidlig en tid som skal vise seg vanskelig å matche.

Det betyr at Thingnes Bø faktisk har muligheten til å sikre seg sammenlagtseieren i verdenscupen, til tross for at han stod over hele fire renn rundt fødselen av sin sønn Gustav.

Den sterke franskmannen Quentin Fillon Maillet skjøt to fulle hus fra et tidlig startnummer, og la press på Johannes Thingnes Bø. Men tross franskmannens sterke avslutning, var han ingen match for den suverene stryningen.

Til slutt var Thingnes Bø 22,8 sekunder foran det som ser ut til å være hans nærmeste rival.

Også storebror Tarjei Bø gjennomførte et flott løp med sine ti treff, men hadde ikke nok fart i sporet til å hamle opp med de virkelig beste.

Publisert: 06.03.20 kl. 18:04

