SISTE DUELL: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Martin Fourcade kjempet sin siste duell i Kontiolahti i dag. Den endte med fransk seier. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt etter skytedrama

Det ble litt av et drama da Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade kjempet om sammenlagtseieren i verdenscupen i dag.

Martin Fourcade tok sin 79. verdenscupseier i sitt avskjedsløp, men tapte likevel verdenscupseieren sammenlagt til Johannes Thingnes Bø på målstreken. Nordmannen måtte dårligst bli nummer 4 - og klarte det etter et skytedrama på standplass.

Mens franskmannen ble dynket i champagne av lagkameratene i målområdet, kunne Thingnes Bø glede seg over at han klarte en umulig oppgave: Å vinne verdenscupen sammenlagt etter å ha stått over fire renn.

Vant med to poeng

Da Thingnes Bø gjorde comeback i Pokljuka 23. januar etter å ha stått over fire verdenscuprenn, lå han på en 7. plass i verdenscupen sammenlagt hele 133 poeng bak Fourcade.

Nå ender Thingnes Bø to poeng foran franskmannen. 911 mot 913 poeng.

– Det ble nesten for spennende. Martin var god i dag og presset meg allerede på første skyting. Plutselig var alt på hans side, og jeg vet ikke hvordan jeg traff på alt på siste skyting. Å vinne sammenlagt med bare to poeng er helt utrolig, sier Thingnes Bø.

Martin Fourcade og Emilien Jacquelin trengte bare halvannen runde på å ta igjen Johannes Thingnes Bø på dagens jaktstart i Kontiolahti etter at alle tre var feilfri på første skyting.

Verdenscupen sammenlagt

1. Thingnes Bø 913 poeng

2. Fourcade 911

3. Fillon Maillet 843

4. Tarjei Bø 740

5. Jacquelin 726 Vis mer

De to franskmennene gikk ut i tet etter andre skyting, Thingnes Bø måtte ut i en strafferunde og var plutselig nesten 23 sekunder bak Jacquelin i tet.

På tredje skyting hadde Thingnes Bø muligheten til å ta innpå franskmennene som skjøte én bom hver, men mens Fourcade og Jacquelin var i strafferunden bommet Thingnes Bø på tre skudd.

Der og da var han på en femteplass, og akkurat da var «kula» tapt til Martin Fourcade. Nordmannen kunne tillate seg å bli nummer fire og likevel vinne verdenscupen sammenlagt.

På den siste skytingen snudde alt seg. Fourcade skjøt to bom, Jacquelin sprakk og måtte ut i tre strafferunder. Quentin Fillon Maillet fikk en runde før Thingnes Bø var iskald og skjøt fullt. Dermed gikk nordmannen ut på en 4. plass.

På sisterunden hentet Thingnes Bø igjen Fillon Maillet og var plutselig på en 3. plass. Da var «kula» hans igjen.

I mål var han nummer fire, bak Fourcade, Fillon Maillet og Jacquelin, men vant likevel i sammendraget for andre år på rad.

– Dette var spesielt for meg. Jeg har holdt på i over ti år, jeg kunne ikke ha avsluttet på en bedre måte. Så er det kanskje et godt signal at Johannes vinner «kula» på en dag hvor jeg gir meg, sier Martin Fourcade.

Franskmannen hadde planlagt å avslutte karrieren i Holmenkollen neste uke, i arenaen hvor han debuterte i verdenscupen for nøyaktig 12 år siden. 13. mars 2008 endte den da 19 år gamle franskmannen på en 61. plass på sprinten etter fire strafferunder.

Da var han 2.47 mål bak vinneren, som senere skulle bli hans tøffeste rival, Emil Hegle Svendsen.

Publisert: 14.03.20 kl. 14:17 Oppdatert: 14.03.20 kl. 14:42

