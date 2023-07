KLAR FOR TV 2: Tiril Eckhoff (t.h.), her sammen med Marte Olsbu Røiseland i Holmenkollen i mars.

Tiril Eckhoff blir TV 2-ekspert

Den pensjonerte skiskytterdronningen Tiril Eckhoff (33) har fått ny jobb.

Nå er Eckhoff klar som en del av TV 2s team på skiskyting. Det bekrefter kanalen i en pressemelding fredag ettermiddag.

– TV 2 har en bred kompetanse innen skiskyting, med gode eksperter og kommentatorer, sier Eckhoff og fortsetter:

– De har utviklet skiskyttersendingene og har et høyt engasjement. Dette er inspirerende og gjør at jeg gleder meg til å bli en del av dette sterke teamet. Det har alltid vært viktig for meg med utvikling, og i TV 2 kan jeg lære av de aller beste.

– Vi er svært glade for å kunne ønske Tiril velkommen på laget. Hun kommer inn med fersk innsikt, bred erfaring og en positiv energi som smitter, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Dette sa Eckhoff om fremtidsplanene da hun la opp som skiskytter i mars:

Eckhoff er blant tidenes mestvinnende skiskyttere, og tok blant annet 12 gull i VM og OL.

I tillegg ble det 29 enkeltseire i verdenscupen i løpet av karrieren, som hun satte en stopper for på tampen av forrige sesong.

– Det blir en ny og spennende jobb å bli ekspertkommentator. Jeg har en lidenskap for skiskyting og håper jeg kan formidle det til folket, sier Eckhoff.

I sommer har 33-åringen deltatt i Mesternes Mester, og hennes første opptreden som TV 2-ekspert blir under Blinkfestivalen i august.

TV 2 deler rettighetene til VM og verdenscup i skiskyting sammen med NRK.

– Det har vært tøff kamp om Tiril. Hun er en ressurs mange har ønsket seg. Det er stas at hun velger TV 2. Først for skiskyting, og så gjerne andre spennende prosjekter også, sier Jansen Hagen.

Verdenscupsesongen starter i svenske Östersund 25. november. TV 2 sender sitt første verdenscuprenn for sesongen i østerrikske Hochfilzen 8. desember.