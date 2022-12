HATTRICK: Tre seire i verdenscupen på rad for Johannes Thingnes Bø.

Tok sin tredje strake seier: − Han går som en vind

Han virker nærmest ustoppelig. En vindstille fredag i Østerrike endte med to fulle hus og den tredje verdenscupseieren på rad for Johannes Thingnes Bø (29).

Etter å ha vunnet både sprinten og jaktstarten forrige helg i Kontiolahti, vant Johannes Thingnes Bø for tredje gang på rad. Legger man godviljen til og tar med stafetten i Finland også, går det som fire.

For det var aldri noen tvil i idylliske Hochfilzen, Østerrike. Han var raskest fra start. Best på den første skytingen. Kvikkest i midtpartiet. Før han på glimrende vis løste den stående skytingen og raste inn mot mål.

– Umulig å gjøre noe med

Sturla Holm Lægreid viste også veldig gode takter, særlig på standplass.

– Jeg gjennomfører et veldig godt løp i dag. 10 av 10 og nummer to i mål, konstanterer han i intervjuet med NRK.

– Det er umulig å gjøre noe med Johannes i dag, han går som en vind, ler han.

Det er kun Ole Einar Bjørndalen som har flere sprintseire i verdenscupsammenheng med sine 35. Dette var nummer 29 i rekka for Thingnes Bø.

Sprekk for Sjåstad Christiansen

For Vetle Sjåstad Christiansen så det lenge lovende ut etter en godt disponert åpning og fullt hus på den første skytingen. Sammen med Thingnes Bø var det de to nordmennene som så skarpest ut i løypa.

Men på den stående skytingen ble han stående og vente lenge mellom skuddene. Etter bom på første skudd, sprakk han og fikk mulighetene for pallen forsvant.

– Jeg holdt pusten unødvendig lenge. Det var kjipt å bomme på den andre, for da visste jeg at det ikke var noen vei tilbake. To runder ble for mye i dag, sa han til NRK.

Johannes Dale var nordmannen som var nærmest å matche den norske vinneren i sporet, men han endte godt utenfor pallen som nummer 10.

Rennet pågår fortsatt, og saken oppdateres!