Fourcade kom ikke over tre tap til Svendsen: – Han tok igjen med renter

I sin nye bok skriver verdens beste skiskytter Martin Fourcade om tre renn som skiller seg ut i karrieren. Emil Hegle Svendsen vant dem alle.

Franskmannen, som har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste syv sesongene, har fortsatt ikke kommet over det og omtaler det i boken «Jakten på vintergullet» som sine mest sviende nederlag.

– Når jeg i dag tenker på rennene som virkelig har satt sitt preg på karrieren min, er det tre renn som peker seg ut. Selv om han absolutt fortjente de tre seirene, har jeg fortsatt ikke kommet over det, skriver Fourcade i boken og nevner disse rennene hvor «Super-Svendsen» sto øverst på pallen:

* Fellesstarten i Sotsji 2014.

* Verdensmesterskapet i Nové Mesto i 2013.

* Jaktstarten i verdenscupen i Fort Kent i USA i 2011.

Emil Hegle Svendsen husker jaktstarten under VM i Tsjekkia best. I ti minutter måtte de vente på tolkningen av målfoto for å få vite hvem som hadde vunnet. Trønderen hadde centimeterne på sin side.

– Det var mitt beste mesterskap, og det jeg husker best, sier Svendsen til VG. Han var syk og sto over VMs første øvelse, normalen. Så vant han gull på sprint, jaktstart, stafett og mix-stafett og tok bronse på fellesstarten.

– Jeg hadde et ganske bra tak på Fourcade når vi havnet i dueller, men jeg har ikke ødelagt selvtilliten hans. Han har tatt igjen med rente i etterkant, sier Emil Hegle Svendsen og ler.

– Som meg så hater Fourcade å tape de tette duellene. Det er de som stikker dypest, sier trønderen, som for noen dager siden gjestet VGs sjakkstudio:

De to ble etter hvert gode kompiser, men det var ikke alltid like enkelt.

– Det var litt todelt. Vi var jo tøffe konkurrenter på idrettsbanen, og på renndagene var det vanskelig å være kompiser – i hvert fall for min del, sier Svendsen, som la opp i fjor etter en fantastisk skiskytterkarriere med OL- og VM-gull og verdenscupdebut tilbake i 2005.

Takker Svendsen

Nå tror han Martin Fourcade vil prøve å ta Ole Einar Bjørndalens «uslåelige» rekord med 95 verdenscupseirer i skiskyting.

– Fourcade er vel på 74 og har muligheten til å ta igjen Ole. Det blir spennende å se om han går for det, sier Emil Hegle Svendsen.

Franskmannen takker også trønderen for hjelpen.

– Slik Jean-Guillaume Béatrix gjorde det på juniornivå, har Emil presset meg til å bli bedre som senior. Store idrettsbragder er en umulighet uten gode konkurrenter, skriver han i boken som kommer ut på norsk i dag.