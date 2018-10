Tre grep skal få Thingnes Bø på skuddhold av Fourcade

SKISKYTING 2018-10-11T07:07:13Z

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (25) har tatt tre vellykkede grep for å nærme seg sin argeste konkurrent, Martin Fourcade (30).

Publisert: 11.10.18 09:07

Norges beste skiskytter de siste årene har - i motsetning til mange andre - hatt problemer med den liggende skytingen. Han har slitt med å finne en god liggestilling og brukt lang tid før han «slipper» det første skuddet.

Nå er problemene historie.

– Jeg har fortsatt til gode å bomme på en liggende serie etter at jeg gjorde justeringene, sier Thingnes Bø etter en økt i god «Östersund-vind» på hjemmebanen i Holmenkollen.

25-åringen har nylig fått justert kolbekappen, den bakerste delen på børsa.

– Den var dobbelt så lang før. Konsekvensen er at jeg får «kortere vei» inn til liggestilling, finner roen raskere og slipper å bevege meg så mye når jeg har lagt meg ned for å skyte.

– Gir store utslag

Dermed håper han også å tjene noen sekunder på den liggende skytingen når verdenscupen innledes i Pokljuka i starten av desember.

Thingnes Bø har også fått montert en ny armreim som er løsere i festet. Han har også bygget opp forsiktet noen millimeter, mens baksiktet har fått ny diopter.

– Det er små detaljer som gir store utslag. Endringene gjør at jeg blir mer trygg på liggende skyting. Begynner du først å bomme tenker du mye på hva du gjør feil på neste skyting. Skytingen skal gjennomføres uten å tenke konsekvenser, det skal være som å sykle. Du skal bare gjøre det, beskriver Johannes Thingnes Bø.

Han har selv kommet opp med løsningene etter å ha vært i tenkeboksen en stund.

Se hva Thingnes Bø har gjort med børsa i videoen under:

Denne uken har 25-åringen vært på Olympiatoppen og gjennomført tester etter at han ble syk med rhinovirus. Forkjølelsen førte til at det ble to uker uten trening.

– Jeg hadde verken feber eller dårlig energi. Jeg var for syk til å trene, men ikke så syk at jeg ble svak og utrent. Dermed ble det lettere å gå igang med treningen igjen.

Testene fra Olympiatoppen var også oppløftende - et klarsignal til at Thingnes Bø kan kjøre for fullt igjen.

– Slipper jeg unna med de to ukene før sesongstart, så vil dette bli bra, fastslår Thingnes Bø. Han fikk flere bekymringsmeldinger etter at idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i skiskytterforbundet gikk ut med at 25-åringen hadde fått noro-viruset.

– Odd-Bjørn bommet stygt på rhino- og noroviruset. Jeg har ikke hatt magesjau. Det er litt forskjell, ler Johannes Thingnes Bø.