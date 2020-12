NEST BEST: Tiril Eckhoff nøyde seg med en bom og tok en 2. plass på dagens sprint. Foto: Petr David Jose/AP

Eckhoff på pallen igjen: − Veldig, veldig glad

Tiril Eckhoff (30) fortsatte der hun slapp i Finland og tok en ny pallplass på dagens sprint i Hochfilzen.

Eckhoff ble beste norske på verdenscupsprinten i dag med sin 2. plass - og det selv med én strafferunde.

30-åringen var litt i trøbbel etter bommen på liggende skyting og måtte få ned alle blinkene på stående for å hevde seg i teten. Det klarte hun selv om hun la igjen mange sekunder på standplass.

– Den stående serien er god. Hun stopper og henter seg inn. Nå har hun skutt tre stående serier med fullt hus. Det er viktig og bygger selvtillit, mener NRK-ekspert Ola Lunde.

– Jeg er veldig, veldig glad for resultatet. Det er alltid tøft å starte sent og se at alle går sine løp. På siste skyting var jeg iskald og fylte. Det var viktig i dag, sier Ekchoff.

Det var imidlertid ikke hun som valgte å starte sent.

– Det var smørerne som tok den avgjørelsen. De er mer på ski enn oss og kjenner snøen som ofte endrer seg her i Hochfilzen.

Aller øverst sto Dzinara Alimbekava som slo Eckhoff med 8,5 sekunder. På jaktstarten i Kontiolathi, som Eckhoff vant, endte Alimbekava på en 4. plass.

Hviterusseren tok sin første verdenscupseier etter feilfri skytinger på både liggende og stående.

– Det er min første seier og det er en drøm som har gått i oppfyllelse, fortalte Alimbekava på pressekonferansen etter triumfen.

– Da jeg gikk ut fra andre skyting måtte jeg se en gang til på skivene om alle blinkene var nede.

God norsk innsats

Franziska Preuss tok 3. plassen og Marte Olsbu Røiseland endte på 4. plass etter én bom på stående skyting.

Det er nok en gang god norsk innsats. Ida Lien gjør sin beste innsats noensinne og tok en 12. plass. Karoline Knotten ble nummer 16.

Ingrid Landmark Tandrevold fikk en bom på hver av skytingene og endte på en noe skuffende 19. plass.

Eckhoff var raskest av alle i sporet på den 7,5 kilometer lange sprinten.

PS! Guttas sprint i Hochfilzen starter klokken 14.20.

Topp 5 på sprinten 1. D. Alimbekava (0)

2. T. Eckhoff (1) + 8,5

3. F. Preuss (1) + 9,9

4. M Røiseland (1) + 16,9

5. M Davidova (1) +19,4 Vis mer

