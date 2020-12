TO VINNERE: Både Sturla Holm Lægreid og Tiril Eckhoff vant sprint og jaktstart i østerrikske Hochfilzen forrige helg. Foto: EPA

Eckhoff om sensasjonen Sturla: − En spesiell skrue

Sturla Holm Lægreid (23) har tatt både verdenscupsirkuset og det norske landslaget med storm.

– Sturla er en unik type og en skikkelig morsom fyr å få inn i laget. Han er en spesiell skrue og veldig nytenkende, han er dritkul, liksom.

– På hvilken måte er han en spesiell skrue?

– Han er en skikkelig smarting, da, og han er unik på sin måte. Både musikalsk og hele pakken, sier Eckhoff om 23-åringen som gikk ut av videregående med et nær prikkfritt «rulleblad» og studerer nanoteknologi (selv om han lagt det litt på vent) ved siden.

Både Eckhoff og Lægreid vant sine respektive jaktstarter i Hochfilzen lørdag, etter også å ha sikret seieren i sprinten torsdag.

De står begge med tre verdenscupseirer denne sesongen og leder an i det som ligger an til å bli en fantastisk sesong for norsk skiskyting.

– Jeg blir kjempeinspirert av ham. Jeg så han vant – og tenkte jeg skulle gjøre det samme som ham, sier Eckhoff, og holdt vitterlig ord.

Kom fra intet

Lægreid har kommet ut fra «intet» etter verdenscupdebuten i Nove Mesto mot slutten av forrige sesong og har vunnet i tre av 15 verdenscuprenn han har stilt opp i.

På lørdagens jaktstart var han fullstendig overlegen da han – alene på standplass – sikret seieren med fem treff under hardt press fra rivalene. På søndagens fellesstart var han én serie unna å treffe 50 av 50 blinker i Hochfilzen, men fikk en bom på siste stående og var fortsatt strålende fornøyd med sin 6. plass.

– Jeg har fått rykte på meg for å ikke bomme. Men jeg er menneskelig jeg også, ler Lægreid på telefon til VG.

Bæringen har kommet nær fra intet og tatt verdenscupen med storm. Målet hans før sesongen var å gjøre det godt nok til ikke å bli sendt hjem fra landslaget, men dét blir nok vanskelig nå.

«Konfrontert» med Eckhoffs uttalelser, blir han lattermild.

– Glad for at Tiril ser på meg som en litt annen type. Jeg prøver bare å være meg selv, og bidra med humor og litt gitarspilling. Det håper jeg løfter gruppen litt, sier han, og legger til at han arrangerte «Beat for Beat»-kveld med allsang på samling i Italia.

Familieprosjekt

Oppmerksomhet har han også fått for sponsorene sine – eller kanskje heller mangelen på dem. NRK omtalte før helgen hvordan tante og onkel var hovedsponsor på børsa.

– Onkel og tante gjorde en greie ut av det, det var morsomt. Samtidig viste det at dette var noe hele familien sto sammen om, sier 23-åringen – og legger til at han nå har fått utstyrssponsorer på det aller mest nødvendige.

Johannes Thingnes Bø uttalte etter lørdagens jaktstart at det nå er de som lærer av Lægreid, og ikke motsatt, når det gjelder å beholde roen på standplass.

– Det er litt kult at han sier. Det går begge veier, vi deler på det som er av erfaringer. Jeg har stjålet fra dem, de kan stjele fra meg og det er deilig å kunne være en ressurs, sier sensasjonsmannen Sturla Holm Lægreid.