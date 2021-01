MED I TOPPEN: Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske kvinne i dag. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Opptur for Tandrevold - nordmennene skjøt seg bort

For første gang på over en måned var det en utlending som vant et verdenscuprenn i kvinnenes skiskyting.

De syv siste rennene er vunnet av Marte Olsbu Røiseland (2) og Tiril Eckhoff (5).

På dagens fellesstart i Oberhof sviktet de norske skiskytterkvinnene i tur og orden på standplass.

Det gjorde ikke Dorothea Wierer. Hun skjøt raskt og presist. På siste skyting kom det to bom og dermed forsvant seierssjansen.

Mens de andre som var på skuddhold bommet i tur og orden, fylte Julia Simon og gikk ut i teten sammen med Franziska Preuss.

Simon var sterkest i spurten og vant fellesstarten. 24-åringen tok dermed sin andre verdenscupseier.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk seg opp til en 4. plass etter å ha tapt spurten mot Hanna Öberg.

– Deilig å se at Ingrid er tilbake igjen etter at hun fikk hjerteflimmer. Dette må ha vært en opptur, mener NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

Tiril Eckhoff hadde tre seirer på rad før dagens fellesstart. I dag ble det fire turer i strafferundene og hun endte på en 8. plass. Marte Olsbu Røiseland hadde heller ikke dagen, men ble nummer 7.

Hun skjøt fire bom. De fire norske kvinnene hadde i alt 12 bom.

PS! Marte Olsbu Røiseland beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt foran Tiril Eckhoff.