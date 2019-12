I TOPPEN: Ingrid Landmark Tandrevold gjorde en nær perfekt sprint og traff på samtlige 10 skudd. Foto: Jostein Magnussen

Feilfri Tandrevold tok 2. plass: - Veldig fornøyd

Ingen kunne gjøre noe med Dorothea Wierer, men Ingrid Landmark Tandrevold (23) var ikke langt bak.

Skiftende vindforhold gjorde skytejobben vanskelig for mange på dagens skiskyttersprint i Hochfilzen, men Landmark Tandrevold imponerte på standplass og fikk ned alle 10 blinkene.

I mål var 23-åringen bare 5,9 sekunder bak Dorothea Wierer. Wierer vant sprinten i Östersund og gikk til topps i dag igjen selv med én bom. God fart i sporet og rask skyting var vinnerformelen.

Tandrevold nærmer seg sin første seier i verdenscupen. Hun har to 2.plasser fra før på sprint og fellesstart. Nå får hun et glimrende utgangspunkt før søndagens jaktstart.

– Jeg er utrolig fornøyd med skytingen, kjempefornøyd faktisk. Så gjorde jeg et forsøkt på å ta Wierer i sporet men sprakk litt på slutten. Alt i alt er jeg veldig fornøyd, oppsummerer Tandrevold overfor NRK.

Det var ikke noe å si på den norske laginnsatsen i dag. Tiril Eckhoff var rask i sporet som vanlig, men bommet på det siste skuddet på den liggende skytingen og fikk én runde på stående. Også Marte Olsbu Røiseland måtte tåle en strafferunde på hver av de to skytingene. Dermed var de sjanseløs på seier.

Tiril Eckhoff var «kjempefornøyd». Det var ikke Olsbu Røiseland.

- Jeg synes det fungerte bra i sporet, men to bom blir for mye på en sprint. Det er litt for dårlig, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Røiseland, som var nest raskest i sporet i dag, ble til slutt nummer 7, Eckhoff nummer 8. Dermed ser det ut som Norge får tre kvinner blant de 10 beste.

Karoline Knotten ligger på en foreløpig 21. plass. Tekla Brun-Lie opplevde at en annen skytter skjøt ned en av hennes blinker og valgte dermed å ta en strafferunde. På resultatlisten ligger hun på en 39. plass.

Ikke alle løperne har gått i mål

Publisert: 13.12.19 kl. 12:37

