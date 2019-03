TIL VM UTEN NERVER: Vetle Sjåstad Christiansen har de siste dagene gjort unna VM-forberedelsene sammen med skiskytterne i Meråker før turen gikk videre til Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Kompisen ble begravd samme dag som Sjåstad Christiansen vant sitt første renn

MERÅKER/ÖSTERSUND (VG) Samme dag som Vetle Sjåstad Christiansen (26) vant sitt første verdenscuprenn i skiskyting og hadde sitt største øyeblikk på idrettsarenaen, ble en kompis ført til graven hjemme i Norge.

Derfor ble også seieren på sprinten i OL-løypene i Soldier Hollow i Utah 15. februar så spesiell for Sjåstad Christiansen.

Han går som ankermann for Norges lag på mix-stafetten i VM i Östersund som starter torsdag.

26-åringen var en god venn av Tore Nyborg (50) som tapte kampen mot kreften og døde dagen før skiskytterne hadde sin første konkurranse i kanadiske Canmore. Nyborg, fra Lekang i Hadsel men bosatt med kone og barn i Voss, hadde regien da privatlaget Team Mesterbakeren ble etablert. Han var en drivkraft og ildsjel for idretten på Voss. Familien er kjent med at VG omtaler dødsfallet.

– Tore kjente jeg veldig godt. Han var den som overtalte meg til å bli med Team Mesterbakeren. Jeg husker jeg hadde mange telefonsamtaler med han da jeg var i tenkeboksen, sier Vetle Sjåstad Christiansen , som tidligere har snakket varmt om samholdet på privatlaget og hvor viktig det ble for ham.

– Vi har også hytte i Strandebarm, det hadde han og familien også. Vi var mye sammen der. Det var veldig, veldig trist da jeg fikk beskjeden om at Tore hadde gått bort.

Noen timer etter at Nyborg ble begravd fra en fullsatt kirke, stilte Sjåstad Christiansen til start på sprinten i Soldier Hollow - med blandede følelser.

– Begravelsen var den dagen jeg vant min første verdenscupseier. Pappa (Georg William Christiansen) var på Voss i Tores begravelse. Han rakk akkurat hjem da vi startet på sprinten. Det ble en spesiell dag for han også med en begravelse og så skulle jeg gå hen å vinne på samme dag. Det var mye tårer, sier Sjåstad Christiansen.

I HOLMENKOLLEN: Tore Nyborg (t.h.) fikk med seg Halgrim Thon (midten) som en av sponsorene for privatlaget. Her er de to i samtale med Georg Christiansen (t.v.) under en skiskyttersamling i Holmenkollen i 2015. Foto: Jostein Magnussen

VG møtte han i Meråker hvor han gjør sine siste forberedelser sammen med skiskytterlandslagene før VM i Östersund.

– Kom som et stort sjokk

– Jeg fikk jo dødsbudskapet mens vi var på reise. Det var veldig trist. Det kom som et stort sjokk. Bare noen dager før Tore døde la han ut noen meldinger på Facebook med humor, og folk hadde vært innom på besøk.

Selv ville han gjerne vært i begravelsen, men 26-åringen var på andre siden av kloden og opplevde sitt største sportslige øyeblikk.

– Jeg er dessverre blitt vant med begravelser i år. Rundt åpningsrennet måtte jeg i en hastebegravelse da faren til en kompis døde av kreft. Det har vært litt for mange begravelser i år, sier skiskytteren.

Amerikaturen ble rent sportslig en eventyrlig suksess for Sjåstad Christiansen. Han var på pallen i alle tre rennene og dro hjem til Norge med en 1. plass og to 2. plasser.

– Det gikk over all forventning. Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget om å dra dit - selv om det var kaldt, «høyt» og tungt i Amerika. Da Tarjei (Bø) valgte å stå over vurderte jeg å gjøre det samme og heller gå EM i Minsk som han.

– Det betyr at du går inn i et mesterskap med ståltro på deg selv og egne ferdigheter - at du har bevist at du er «der oppe»?

– Ja, nå har jeg endelig fått vist det jeg har snakket om i alle år, at jeg kan klare det. Jeg går inn med godt mot til dette mesterskapet. Jeg har gått mye verdenscup i Östersund og VM er fortsatt verdenscup for oss. Dermed blir det litt av det samme selv om det er medaljer som gjelder. Derfor har jeg lyst til å gå ut med samme tankegang: At det ikke er noen stor forskjell. Jeg gleder meg veldig, og det er ingen nerver.