LAGER FEST: Ole Einar Bjørndalen skal takke av med stil. Nå har han invitert 230 gjester på avslutningsfest. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen klar for gedigent avskjedsparty

Publisert: 15.06.18 16:22

SKISKYTING 2018-06-15T14:22:57Z

Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen (44) gjør seg klar for et stort avskjedsparty i helgen.

Bjørndalen skal takke de som på ulike måter har bidratt til hans utrolige karriere som startet med verdenscupdebuten i mars 1993 og endte i tårer på hjemmebane på Simostranda 3. april.

Da fortalte en gråtkvalt Bjørndalen at hjerteflimmer gjorde det umulig å fortsette karrieren . Mellom der, i løpet av 25 år, har han vunnet det som er av skiskytterrenn i VM og OL.

– Det er en avslutningsfest for min del, men også en slags avslutning for dem som har vært en del av min karriere. Alle som er invitert har bidratt på ulike måter, noen ekstremt mye, andre har hatt litt perifere roller. Jeg ønsket å samle de som har betydd mest for meg og min karriere, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Festen førstkommende lørdag er lagt til Hellerudsletta utenfor Oslo, og X Meeting Point. 230 gjester er påmeldt.

Hele familien blir med

– Det blir ikke bare nordmenn. Her er russere, tyskere, italienere, finner og svensker som er invitert, sier Bjørndalen som er spesielt glad for at hele familien fra Simostranda tar turen.

– De fire søsknene mine kommer og de tar med seg alle barna. Det er ikke få, det kryr av unger. Jeg er på sisteplass i familien når det gjelder «produktivitet», humrer 44-åringen, som i voksen alder ble far til Xenia.

Datteren blir neppe å se under arrangementet for her blir støynivået litt for høyt med konserter og underholdning, men kona Darja Domratsjeva står selvsagt øverst på gjestelisten.

– Gleder meg

– Vi får se hvordan dette blir. Jeg gleder meg og tror det blir en «ålreit» kveld. Det blir en del overraskelser, og så dukker det sikkert opp ting som jeg ikke er forberedt på, sier Ole Einar Bjørndalen.

Han er vant til å få heder og medaljer, men denne kvelden skal han dele ut sine egne priser.

– Det blir uvant og annerledes, men jeg skal overrekke en del priser til veldig spesielle folk, sier han hemmelighetsfullt.