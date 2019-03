KVITT SKUFFELSEN: Johannes Thingnes Bø forlater dagens pressetreff i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø skjøt 150 skudd for å unngå ny smell

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (25) satser på at 150 skudd på en dag han ikke skulle skyte får han på vinnersporet.

Dét og en god samtale med skytetrener Siegfried Mazet var hva 25-åringen trengte.

– Jeg fikk pratet veldig godt med Siegfried på formiddagen og gjennomførte en utrolig bra treningsøkt. Skytingen var noe jeg hadde behov for. Jeg har hatt litt trøbbel i det siste og da tror jeg treningen gjør meg bedre, sier Thingnes Bø.

Etter en middag med mamma og pappa og storebror Tarjei har 25-åringen lagt bak seg skuffelsen etter at han mistet gullet på jaktstarten på siste skyting.

– Har blitt sterkere

– Jeg har det fint. Jeg har allerede gjort mitt beste mesterskap selv om vi knapt er halvveis. Nå får jeg senke skuldrene og få ut mitt beste potensial hvis jeg skal klare å få til noe mer.

Han har tatt gull på mix-stafetten og sprinten, og fikk sølv på jaktstarten. Fortsatt har han to individuelle distanser igjen på VM-programmet, morgendagens normaldistanse og fellesstarten på VMs siste dag.

– Dette ser veldig bra ut. Jeg har blitt sterkere underveis i mesterskapet. Fra mixed til sprint var det økning og fra sprint til jaktstart følte jeg meg enda bedre, sier Thingnes Bø.

Han har slitt litt på normaldistansen før den første seieren kom, og det var her i Östersund i november 2017.

– Det er en distanse jeg først løste da. Normalen er den distansen det er viktigst å være avslappet på og ta skudd for skudd. Jeg må tenke at jeg har alt å vinne. Jeg har troen på egne ferdigheter, og det er det viktigste nå. Skyter jeg 20 treff er det jeg som går fortest og da vil jeg mest sannsynlig vinne. Det er ett minutt tillegg per bom og dermed er det den distansen du kan gjøre minst feil på.

– Kjenner du på usikkerhet?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet fakta som ligger til grunn og jeg forstår spørsmålet, men jeg kjenner ingen usikkerhet.

Mens liggende skyting har vært nær perfekt har treffprosenten på stående falt til under 80. Den ble forverret etter de tre bommene på siste skyting på jaktstarten.

– Nå handler det kun om å legge bak seg det som har gått dårlig. Så vet jeg selv at skal jeg lykkes i resten av mesterskapet må jeg opp flere hakk. Klarer jeg å angripe mulighetene i stedet for å forsvare, så tror jeg det er et bedre utgangspunkt, sier Thingnes Bø. Han er regjerende mester på distansen etter seieren i OL i Pyeongchang.

PS! I tillegg til Thingnes Bø skal Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland gå normaldistansen onsdag.