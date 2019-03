ROLLEBYTTET: Mye har skjedd siden dette bildet av 17 år gamle Johannes Thingnes Bø ble tatt. Nå har lillebror forlengst passert Tarjei Bø og blitt verdens beste skiskytter - en tittel storebroren hadde i 2011. Foto: Jostein Magnussen

Traff blink om Thingnes Bø i 2011: – Han kommer til å bli den neste store

ÖSTERSUND (VG) Det er snart åtte år siden dette bildet ble tatt. I 2011 hadde Tarjei Bø vunnet verdenscupen sammenlagt, og allerede da snakket han om den neste store skiskytteren som kom til å bli bedre enn ham: lillebror Johannes, da 17 år.

– Lillebroren min kommer til å bli den neste store. Han kommer til å bli bedre enn meg.

Omtrent slik lød det fra verdens beste skiskytter den sesongen. Tarjei Bø burde jo ha levert inn en 10-ukers Lotto-kupong med det samme.

– Jeg sa det bare for å være snill, egentlig, men det stemte, humrer Tarjei Bø før han ler godt av sitt blekede hår og det ungdommelige uttrykket til den nesten fem år yngre broren.

Hva var det storebroren hadde sett og merket seg med 17-årige Johannes?

– Jeg tror Johannes er et større talent enn meg. Han har fått til ting raskere og enklere enn jeg har gjort. Vi har alle et talent, men jeg var en «spjæling» og en litt dårligere skytter enn det Johannes var. Så når vi var 16–17 år måtte jo jeg trene masse for å bygge litt muskler og få vekk den veike teknikken. Jeg måtte jobbe veldig masse for å bli best. Johannes var finslepen teknisk og litt sterkere, og slapp å gjøre mye av drittjobben. Han var naturlig laget for dette og da kunne han gjøre det enkelt og trene enkelt.

For å fullføre resonnementet drar Tarjei Bø frem hvilke egenskaper du er født med.

– Det har mye å si. Du så jo det tydelig senest i ski-VM på langrennsløpere som når Johannes Høsflot Klæbo leverer på de siste hundre meterne. Så kommer Martin Johnsrud Sundby som ble «slukt» i sin spurt. Det handler ikke om antall treningstimer, det er medfødte egenskaper og så må du prøve å vinne konkurransen på den måten som du er født med. Johannes er født litt sånn som Emil (Hegle Svendsen). Jeg synes de ligner. De er født med perfekte skiskytteregenskaper og slipper å bruke mange år på å terpe på noe som du skal lære deg. Det sitter nærmest fra du er født.

Johannes Thingnes Bø nikker gjenkjennende.

– Da jeg ble 17 år klatret jeg plutselig 20 plasser på resultatlistene bare fra rekrutt til junior. Med det spranget jeg hadde da så jeg at dette kom fort og enkelt. Da visste jeg at med litt mer jobbing så kunne det være muligheter i fremtiden. Jeg tenkte ikke så mye på det. Plutselig var jeg på landslaget etter videregående. Deretter har det gått veldig fort.

Det har gått grusomt fort. I går tok 25-åringen VM-gull på sprinten her i Östersund. Det var hans 34. verdenscupseier. På sine 140 verdenscuprenn har han flere seirer enn alle de store: Martin Fourcade, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen. Han er i en klasse for seg.

Etter blomsterseremonien på stadion løp han rett bort til foreldrene, pappa Klemet og mamma Aslaug og ga bort alt av gaver som han hadde fått noen minutter tidligere etter karrierens tredje individuelle VM-gull.

Han fikk noen gode gullklemmer i retur.

– Familien som betyr noe

– Det er veldig spesielt for meg også. Det er familien som betyr noe, så det er klart det er viktig, sa 25-åringen til VG før han hastet videre til dopingkontroll, medaljeseremoni, en ny runde med NRK og så kakefest med innlagt festfyrverkeri utenfor det norske hovedkvarteret midt i Östersund.

Allerede før han løp bort til foreldrene hadde han startet forberedelsene til søndagens jaktstart (kl. 16.30) hvor han jaktes av Alexander Loginov (sølv) og Quentin Fillon Maillet (bronse). Så følger de andre hakk i hæl, med ni utfordrere under 50 sekunder bak.

En av dem er Martin Fourcade, som ble knust i sporet med 57,7 sekunder av Thingnes Bø i går. I ettermiddag er ikke langrennstiden så viktig, men snarere jobben på standplass.

