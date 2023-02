Ole Einar Bjørndalen ble hedret mandag.

Bjørndalen inn i skiskyttersportens Hall of Fame

Ole Einar Bjørndalen, Andrea Henkel, Kati Wilhelm og Sven Fischer ble mandag hedret med plass i skiskyttersportens Hall of Fame.

Kvartetten fikk utmerkelsen i forbindelse med en middag under VM i Oberhof. Det er styret i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som velger ut kandidater til æresbevisningen.

De fire stjernene tok svimlende 17 olympiske gullmedaljer, 40 VM-titler, 221 verdenscupseirer og ti sammenlagtseire i løpet sine innholdsrike karrierer.

– Vi er veldig stolte over å kunngjøre de fire første innsatte i skiskyttersportens Hall of Fame. Alle de fire utøverne fortjener denne anerkjennelsen for sine utrolige prestasjoner og de ekstraordinære bidragene de har gitt til skiskyting i løpet av karrierer, sier IBU-president Olle Dahlin.

– De inspirerte oss med sine prestasjoner og satte standarden for utallige idrettsutøvere som følger i deres fotspor, legger han til.

Ole Einar Bjørndalen, ofte omtalt som kongen av skiskyting, vant 13 olympiske medaljer, inkludert åtte gull, i løpet av fem vinterleker. Hans 45 VM-medaljer, blant dem 20 gull, gjør ham til den mest suksessrike skiskytteren noen gang.