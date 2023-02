MENNESKELIG TIL SIST: Johannes Thingnes Bø gratulerer Sebastian Samuelsson med gullet på fellesstarten i VMs siste øvelse. Til høyre er Martin Ponsiluoma, sølvvinner foran Thingnes Bø på bronseplass.

Thingnes Bø får festkritikk av «Gull-Sebbe»: − Han kan skylde seg selv!

OBERHOF (VG) Mens Sebastian Samuelsson skal sprette champagnen for sitt første VM-gull, dropper VM-kongen Johannes Thingnes Bø festen. – Dårlig, melder svensken.

– Det blir mye champagne og mye annet i kveld. Men det er litt «partydödare partydödarefestbrems» at Johannes drar hjem. Jeg synes det er litt dårlig, faktisk. Vi får se om vi får lurt ham til å bli, sier gullvinneren på VM-avslutningen i fellesstart, Sebastian Samuelsson, til Aftonbladet.

Rennet var det første Thingnes Bø ikke vant etter nyttår, og han står igjen med syv medaljer på syv VM-øvelser – fem av dem gull.

Det blir imidlertid hverken champagne eller «mye annet» på avslutningskvelden, og spurt om festkritikken fra sin overmann, er han ikke i nærheten av å la seg overtale.

– Han kan skylde seg selv, han var en festdemper i dag. Han må forstå at man må si nei takk til den invitasjonen, spøker Thingnes Bø til VG om Sebbes forespørsel, etter VMs siste pressekonferanse for herrenes del.

Stemningen var god mellom de norske og svenske etter den avsluttende VM-øvelsen. I samtlige av de individuelle øvelsene har de to nasjonene tapetsert pallen.

Samuelsson har tatt tre individuelle medaljer i det som er Sveriges beste skiskytter-VM noensinne, og kronet sitt VM med gull.

– Jeg skjønner at han skal feire, han er verdensmester for første gang og har ikke noe verdenscuptrofé å kjempe for. Etter å ha lykkes her, tipper jeg han ikke sier nei takk til en fest. Han får nok en rimelig fin feiring her i dag, gliser Bø på vei ut av pressesenteret i Oberhof.