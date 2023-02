BLIR FORELDRE IGJEN: Johannes Thingnes Bø og Hedda Kløvstad Dæhli under VM.

Thingnes Bø med babynyhet

Johannes Thingnes Bø (29) og Hedda Kløvstad Dæhli venter barn. Det melder skiskytteren på Instagram.

– Vi utvider familien. Gleder oss til sommeren, skriver Thingnes Bø på Instagram.

Han og kona Hedda Kløvstad Dæhli giftet seg i 2018. To år senere fikk de sønnen Gustav i 2020.

Gladnyheten kommer like etter VM i skiskyting i Oberhof. Der tok stryningen fem gull- og to bronsemedaljer.

Storebror Tarjei Bø (34) fikk også en sønn for under et halvt år siden.

– Det har vært mer snakk om baby nå enn før. Jeg skjønner at her er det mange spørsmål og han har de fleste svarene. Vi har endret samtaletemaene fra trening til baby. Endelig kan han lære meg noe. Det er bra det, sa Tarjei Bø til VG i mai.