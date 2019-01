GUL TRØYE: Johannes Thingnes Bø, her fra desember, i den gule trøya som symboliserer at han leder verdenscupen sammenlagt. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø ertet og slo Fourcade - men selv slått av tidligere dopingutestengt russer

Før årets første renn ertet han Martin Fourcade. Litt senere knuste Johannes Thingnes Bø franskmannen - igjen. Men det holdt ikke til seier.

– Når Fourcade ikke har fulgt opp i år, har jeg vært litt ensom framme der, så vi får håpe de andre har lagt inn enn god jobb i jula slik at det blir «tightere» i konkurransene nå på nyåret, uttalte Johannes Thingnes Bø ertende til NRK - før rennstart .

Forrige vinter var det franskmannen som tok innersvingen på stryningen, men denne sesongen har Thingnes Bø vært i en egen klasse.

Før årets første renn i tyske Oberhof hadde han vunnet hele seks av de åtte verdenscuprennene denne vinteren, det mot Forucades to.

På sprinten i Oberhof var Thingnes Bø igjen bedre enn sin franske nemesis, det selv om begge bommet én gang hver. Stryningen var klart bedre i sporet, og i mål var han 22 sekunder foran Fourcade.

Det holdt imidlertid ikke til seier nummer syv for sesongen.

Russiske Aleksandr Loginov, som tidligere har vært utestengt for doping , er hittil suveren på standplass og i sporet.

Han skjøt ti av ti blinker rett ned i raskt tempo og gikk som en rakett i sporet, riktignok 3,6 sekunder saktere enn Thingnes Bø.

I mål var russeren 25,2 sekunder foran nordmannen. Det ligger an til å bli den 26 år gamle russerens første verdenscupseier i karrieren.

Det er ikke Martin Fourcade veldig fornøyd med.

– Han må unnskylde seg for oss utøvere og forklare seg. Nå går han bare og later som ingenting har skjedd, og da får han ikke min respekt, sier Martin Fourcade til NRK med klar retning til russerens dopinghistorikk.

Thingnes Bø ser ut til å bli nummer to, men Fourcade er ikke nummer tre. Svenske Sebastian Samuelsson skjøt feilfritt og knep den siste pallplassen foran to tyskere (Benedikt Doll og Arnd Peiffer), før Fourcade dukker opp på en hittil 7. plass, også bak østerrikske Julian Eberhard.

Den foreløpige pallen er uansett interessant.

Svenske Samuelsson er den utøveren som har uttalt seg sterkest i kampen mot doping. Svensken boikottet som kjent verdenscupen i russiske Tjumen i fjor på grunn av russerens dopingregime, og har blitt drapstruet og hetset for sin kritikk av dopingen i Russland. Det står i kontrast til Loginov, som selv sonet en dopingdom mellom 2014 og 2016.

Tarjei Bø bommet én gang og ender som nummer åtte, litt over minuttet bak Loginov, mens Henrik L’Abée-Lund endte ett minutt og 44 sekunder bak russeren. Vetle Sjåstad Christiansen var i mål over to og et halvt minutt bak russeren.

Lørdag er det jaktstart på programmet, der Thingnes Bø, med Fourcade hakk i hæl, skal jakte Loginov og sin syvende seier for vinteren.

PS: Johannes Thingnes Bø er sprintkongen med 15 verdenscupseirer i denne disiplinen, men han har aldri blitt nummer 2 eller 3 på den distansen.

