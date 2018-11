KLAR FOR NY SESONG: Tiril Eckhoff var ikke spesielt fornøyd med å se på «deppe-bilder» fra de siste sesongene sammen med Johannes Thingnes Bø. Nå tror hun de er historie. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff: - Har et «sykt» potensiale jeg ikke har fått vist

TRYSIL (VG) Skiskytter Tiril Eckhoff (28) mener hun fortsatt ikke har fått vist hva hun er god for. Det har hun tenkt å gjøre noe med denne sesongen.

En dønn ærlig Eckhoff sier til VG at hun ikke husker sist alt stemte og hun hadde full kontroll under et skiskytterrenn.

- Jeg har veldig dårlig hukommelse, men de to siste årene har det - for å være ærlig - bare vært flaks at jeg har vunnet noe eller tatt pallplasser.

Hun snakker om to sesonger hvor hun har tatt individuell OL-bronse, vunnet tre verdenscuprenn, tatt én 2. plass og to 3. plasser. Men Eckhoff har også vært nummer 78, 58 og 55 i samme periode.

- Jeg har mer å vise, og jeg håper å få det ut i år. Jeg vet at jeg har et «sykt» potensiale som ligger gjemt bak litt rare og ymse sesonger. OL i år synes jeg ikke var noe rått, og jeg vet at jeg har så mye mer inne som jeg ikke har fått vist alle. Jeg har lyst til å være god og kunne slå i bordet med det, sier Tiril Eckhoff til VG.

28-åringen snakker om drivkraften etter en økt på snø her i Trysil hvor mildvær og regn tærer på den vel seks kilometer lange traséen i løypene. Nå har knallharde prioriteringer og et nytt team på trenersiden brakt henne videre. Patrick Oberegger, italienernes suksesstrener, har erstattet storebror Stian Eckhoff.

- Det er faktisk veldig deilig å få byttet ut broren din med en helt vanlig person, sier Eckhoff og ber om ikke å bli misforstått.

- Nå merker jeg at jeg kan ta min plass hos trenerne uten å tenke at «nå tar jeg for mye tid» eller «å nei, nå gjør ikke broren min jobben sin». Nå er det veldig avklart og jeg føler ikke jeg har noe ansvar for noen, sier hun og ler.

– Har prioritert tøft

- Vi har blitt fulgt opp mye bedre og tettere i år enn tidligere, og det er en helt ny situasjon. Jeg har gjort en bra jobb i sommer og har prioritert tøft de siste to-tre månedene hvor jeg har trent bra, sovet, spist og gjort den jobben som må til. Jeg hadde en skikkelig «knekk» i juli med mye sykdom, men bortsett fra det har høsten gått veldig bra.

- Jeg håper å være ferdig med dette, at jeg har funnet tilbake til meg selv, sier Eckhoff når VG viser henne noen av «deppe-bildene» fra de siste sesongene.

- Har du vunnet her, spøker Johannes Thingnes Bø når han kommer forbi.

- Nei, det er helt krise. Jeg ser jævlig ut. Men nå føler jeg meg ganske trygg på meg selv foran denne sesongen. Det er en uvanlig situasjon. Det har vært mye «surring» de siste årene, sier Tiril Eckhoff og ler.

Hun ler mye - igjen. Det får vi nesten ta som et godt tegn.

