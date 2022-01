I FORM: Johannes Thingnes Bø (t.v.) viste svært lovende OL-form. Det samme gjorde storebror Tarjei. Da trengte ikke Vetle Sjåstad Christiansen (t.h.) bruke mye krefter på ankeretappen for å sikre seier.

Norge vant stafetten «ingen» brydde seg om – viste strålende OL-form

Norge stilte med det forventede OL-laget, mens konkurrentene valgte å hvile de store profilene. Da var det bare ett resultat som var godkjent Johannes Thingnes Bø & co.

Ingen Quentin Fillon Maillet eller Emilien Jacquelin for Frankrike, ingen Sebastian Samuelsson for Sverige. Lørdagens vinner Benedikt Doll gikk ikke for Tyskland, og selv svakere nasjoner som Sveits og Tsjekkia stilte uten de beste.

Men Norge hadde ikke til hensikt å la noen hvile i generalprøven til OL-stafetten om 23 dager.

– Det er definitivt press på Norge som er den store favoritten her, konkluderte NRKs ekspert Ola Lunde før rennet.

Sist det ble norsk stafettseier på herresiden i Anterselva var i 2015, men Sturla Holm Lægreid la et godt grunnlag for at det kunne skje igjen på den første etappen.

Bæringen var ikke like rask som russeren Babikov, men banket likevel ned de fem blinkende svært så fort fra liggende positur.

Og ute i løypa var han minst like god som russeren. Begge trengte to ekstraskudd for å fullføre ståendeserien, og Tarjei Bø tok over stafettpinnen noen sekunder bak ledende Frankrike.

– Det var ikke en sekser, men kanskje det holder til en femmer. Det er indikasjoner på at noe kan bli bedre på stående, så jeg må hjem å terpe på det, men ellers synes jeg at jeg leverer bra, sier Lægreid til NRK.

KARAKTER FEM: Skiskytterlagets skolelys ville ikke gi seg selv toppkarakter.

Guigonnat klarte ikke holde sitt hode kaldt på standplass, mens Bø viste OL-form med en fin etappe. Han fant etter hvert skulderen til lillebror Johannes, og sendte ut Norge med en stor ledelse.

Johannes Thingnes Bø fulgte opp med å legge ytterligere 15 sekunder på Frankrike i sporet, før han leverte fire hårfine kant-treff og én midt i på liggende.

På stående skyting skulle han visstnok ifølge NRK ta to pust mellom hvert skudd. Det så man ikke mange tegn til: Fem blinker var nede på åtte sekunder.

– Det er rått. Han liker seg her. Nå er han tilbake, sier storebror Tarjei Bø, som også var «kjempefornøyd» med egen etappe.

FINE FORHOLD: Det var nydelig vær og forhold for Tarjei Bø & co. i de italienske alpene søndag.

Vetle Sjåstad Christiansen, som har ankeretappen fordi han har de beste spurtegenskapene på laget, trengte på ingen måte vise frem eksplosiviteten sin søndag.

29-åringen fikk gå i ro og fred i det italienske solskinnet, og kunne kose seg med børsa under fine forhold på standplass.

Der ble det to fulle hus med ett ekstraskudd, og overlegen norsk seier.

– Det er en veldig bra stafett av oss. Vi leverer skarpt hele gjengen, sier Thingnes Bø til NRK.

Den fjerde norske stafettseieren i Anterselva gjennom tidene, de første tre kom alle med Ole Einar Bjørndalen på laget.

Nå er det kvartetten som får de internasjonale journalistene til å lete febrilsk etter Æ, Ø og Å på tastaturet som gjelder:

Lægreid, Bø, Bø og Sjåstad.