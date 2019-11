KLAR FOR PREMIERE: Johannes Thingnes Bø fotografert under fredagens pressetreff på Sjusjøen. Til venstre gjør Tarjei Bø seg klar til å møte journalistene. Foto: Jostein Magnussen

Storebror vil ta skiskyttertronen: – Min tur til å vinne

SJUSJØEN (VG) Skiskyttertronen er ledig nå som Johannes Thingnes Bø (26) blir opptatt med konas fødsel i januar.

Verdens beste skiskytter, som vant det meste sist sesong, går trolig glipp av en rekke verdenscuprenn når kona Hedda Dæhli Bø skal føde i midten av januar.

Tarjei Bø har fått med seg at «tronen» er ledig.

– Jeg har toppet formen til januar når Hedda har termin. Da skal jeg virkelig skinne. Da Johannes fortalte at han skulle bli pappa i midten av januar, så flyttet jeg toppformen fra VM i februar til januar når han ikke er der. Da er det min tur å vinne, humrer storebror Tarjei.

Johannes Thingnes Bø innrømmer at Martin Fourcade, Tarjei Bø og de beste skiskytterne trolig får det litt enklere når han skal ut i en liten pappaperm.

– I teorien så kan det skje, målet er å gi alle kamp om seieren når jeg deltar i verdenscupen. Hva som skjer når jeg ikke kan stille ligger ikke i mine hender.

Problemet til Thingnes Bø er at når «kulene» skal deles ut i verdenscupen så er det bare to renn som kan strykes. 26-åringen går trolig glipp av flere enn to verdenscuprenn. Da skal det bli vanskelig å hevde seg i sammendraget.

– Når jeg kommer tilbake får vi se hvordan det blir. Har jeg en utrolig god desember så kan det bli en spennende sluttspurt på sesongen. Logikken tilsier at det skal bli vanskelig å vinne verdenscupen.

Prøver Bjørndalen-metoden

– Du har kanskje planer om å forsyne deg grovt når vi kommer til VM i Anterselva?

– Det er det jeg prøver å kompensere for. Nå får jeg forsøkt å trene på hjemmebane slik som Ole Einar (Bjørndalen) har gjort i forkant av mesterskap. Jeg håper at det er en erfaring som gir noen svar ettersom det kommer et OL om to år i samme høyde. Hvis det blir et ekstremt bra VM i Anterselva i år fordi jeg var hjemme i januar, så kan det hende jeg blir hjemme i januar i 2022 før OL.

– Som hjemmeværende pappa?

– Jeg får legge pappapermen min da. Jeg tviler på det blir en nummer to før OL. Vi får se. Jeg liker jo å gjøre det samme som jeg har gjort før, jeg får håpe jeg ikke får en historisk sesong nå, da må jeg jo bare få nummer to så fort som mulig, sier Thingnes Bø som tror han blir en ny person midtveis i sesongen når han nå skal bli far.

– Det blir spennende å se hvordan jeg takler det. Jeg får håpe jeg er av de som får en «rosa sky» av det som skal skje.

PS! Skiskytterne innleder sesongen med sprint her på Sjusjøen klokken 11.30 i formiddag.

