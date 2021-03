TRØBBEL PÅ STANDPLASS: Johannes Thingnes Bø titter bort på blinken under sist helgs mix-stafett i Nove Mesto. Foto: MICHAL CIZEK/AFP

Skeptisk til Thingnes Bø-endring: − Neppe så lurt

Skiskytterekspert Ola Lunde mener treffprosenten til Johannes Thingnes Bø (27) viser at det kanskje ikke var så lurt å gjøre så store endringer på våpenet rett før VM.

Før mesterskapet i Pokljuka valgte Thingnes Bø å bytte ut geværskjeftet i håp om å finne en mer komfortabel stilling særlig på liggende skyting. Endringen fikk han aldri testet ut i konkurranse.

VG har gått gjennom treffprosenten til verdenscuplederen i de fire rennene før VM og de fire individuelle rennene han gikk i mesterskapet.

Før VM var treffprosenten 88,75 (på liggende og stående skyting), under VM var den 83,75. Nedgangen er på fem prosentpoeng.

Tar vi med de fire rennene i Nove Mesto etter mesterskapet, er nedgangen 6,25 prosentpoeng. Treffprosenten i de fire siste rennene i verdenscupen, 82,5, er hele 9,5 prosentpoeng dårligere enn snittet i fjor.

– Sett i ettertid så var det neppe så lurt å bytte den stokken, konstaterer NRK-ekspert Ola Lunde.

– Samtidig var ikke Thingnes Bø fornøyd med den han hadde, og det så vi jo på liggende skyting hvor han måtte justere liggestillingen hele tiden. Kanskje burde han tatt det valget litt tidligere i sesongen – eventuelt tatt i bruk det skjeftet han benyttet i fjorårets sesong da han traff på imponerende 92 prosent av skuddene.

Ola Lunde mener det er «litt typisk» Thingnes Bø å ta et slikt valg.

– Med en treffprosent på 92 i forrige sesong så skulle man tro det ikke var noen vits i å gjøre så store endringer. Men Johannes er en vinnertype som vil utvikle seg videre. Han er ikke skuggeredd og tar de valgene han føler han må gjøre, sier Lunde og fastslår at han aldri ville ha gjennomført en så dramatisk endring på geværet uten god tid til testing.

– Ikke bra nok

Under VM, som endte med en individuell bronse, to gull og en sølv på stafettene, avviste Johannes Thingnes Bø at det var noe galt med våpenet. Da klandret han mannen som sto på skiene.

Etter de to verdenscuprundene i Nove Mesto er han ikke like sikker.

– Jeg begynner å lure litt nå. Nå har det jo gått litt tid og man begynner å få litt statistikk på skytingen. Det er et mønster og det er ikke bra nok, sa Thingnes Bø til SVT.

På plass i Östersund, oppsummerer han slik overfor VG:

– Man ser på tallene at jeg skjøt bedre før, og det må jeg finne ut av. Kanskje er det bare trening over tid som trengs. Det kan være svaret. Jeg har gjort noen andre justeringer også, og har prøvd mye frem og tilbake uten å finne noe «drømmeset-up» som jeg har kunnet trent med over tid. Jeg er fortsatt litt på «leting» før jeg er der jeg skal være, sier 27-åringen.

Verdenscupen avsluttes denne helgen med tre konkurranser i Sverige: Sprint, jaktstart og fellesstart.

Johannes Thingnes Bø leder verdenscupen sammenlagt. Siden fire renn skal strykes i sammendraget, er ledelsen bare på syv poeng ned til Sturla Holm Lægreid.