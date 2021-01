MÅTTE I STRAFFERUNDEN: Johannes Dale (t.h.) sender ut Tarjei Bø på stafetten. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Norge fikk ingen stafett-revansj: − Skikkelig surt

I Hochfilzen før jul var det Johannes Thingnes Bø som tabbet seg ut på stafetten. I dag var turen kommet til en annen Johannes.

Det startet bra i Oberhof i ettermiddag. Vetle Sjåstad Christiansen sendte Johannes Dale ut på en 5. plass, 6,4 sekunder bak Tyskland etter første etappe. Dale fikk imidlertid trøbbel på den første liggende skytingen og måtte ut i strafferunde etter å ha brukt alle tre ekstraskuddene. Plutselig var Norge 1.20 bak Italia og Frankrike.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. At det er på liggende jeg skal drite meg ut på i dag er skikkelig surt. Det er rart og det er mager trøst at jeg fyller på stående skyting, sa Dale til NRK og antydet at han ble litt lurt av vinden på standplass.

På andre skytingen feide Dale ned alle fem blinkene, men avstanden til Italia og Frankrike økte til 1.24. På den siste runden gikk 23-åringen som en gal og tok 10 sekunder. Dermed sendte han ut Tarjei Bø på en 4. plass.

Tarjei Bø fikk ned alle blinkene på liggende og fikk forspranget til Italia ned til 50 sekunder. Avstanden var omtrent den samme etter fem treff på stående. Ved veksling tok Johannes Thingnes Bø opp jakten, 55 sekunder bak Tyskland.

Philipp Horn bommet på det meste på liggende skyting og fikk tre runder. Dermed var tyskerne ute. Thingnes Bø gjorde jobben og var plutselig bare 33 sekunder bak Frankrike etter liggende.

Emilien Jacquelin gjorde det han skulle på den siste skytingen og gikk ut 23 sekunder foran Thingnes Bø, som igjen klarte seg uten bruk av ekstraskudd.

I mål var avstanden 4,2 sekunder.

– Vi hadde vel egentlig ikke sjansen til å vinne selv om det ble mer spennende enn jeg trodde, sier Thingnes Bø til NRK.

Italia ble nummer tre, Russland fire og Tyskland - med uheldige Horn - tok 5. plassen.