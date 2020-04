GLEDER SEG: Tarjei Bø (t.v.) og Johannes Thingnes Bø, her fotografert under VM i Anterselva i februar, har sansen for Stina Nilssons skiskyttersatsing. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Derfor har Bø-brødrene troen på Stina Nilsson

Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø mener Stina Nilsson (26) har de fleste egenskapene som må til for å lykkes når hun nå skal prøve seg i skiskyting.

– Dette er veldig spennende. Nilsson er en stor stjerne som vil skape enda mer oppmerksomhet rundt idretten vår. Jeg synes overgangen viser at hun er uredd og offensiv, som er to av de viktigste egenskapene for å lykkes med skytingen, sier Tarjei Bø og sender en liten hilsen til en trønder blant langrennsspesialistene.

– Emil Iversen er sikkert litt lei seg, men vi er «happy», sier Bø og hinter til romanseryktene mellom Iversen og Nilsson som verserte i mediene for noen år siden.

Johannes Thingnes Bø er også begeistret over at Nilsson nå tar overgang fra langrenn til skiskyting.

– Jeg tror det kan gå kjempebra. Det har jo Denise Herrmann vist, sier Thingnes Bø til VG. Han er, i likhet med Nilsson, 26 år, og tror ikke det er «så dumt å bytte gren såpass sent i karrieren».

— Rett og slett fordi skyting og skiskyting er en modningsprosess, forklarer Thingnes Bø. – Hvis du skal gå fra langrenn til skiskyting som 19-åring, så kan det hende du først kommer på et godt nivå når du er 25-26 år fordi det er et par steg i mellom der som jeg føler er «alderstrinn».

Han mener argumentene til svensken er enkle å forstå.

– Stina har oppnådd utrolig mye og trenger ny motivasjon. Hun er ikke en utøver som bytter fra langrenn fordi hun ikke var best. Nilsson var best i sin idrett og nå har hun lyst å prøve noe nytt. Det er et godt utgangspunkt, og det blir utrolig spennende å følge med på. Alle vet hva hun er kapabel til i sporet med sine sterke avslutninger.

BYTTER GREN: Stina Nilsson går fra langrenn til skiskyting. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP

Johannes Thingnes Bø tror Stina Nilsson også har et fortrinn siden hun var best i sprint.

– Hun har alltid hevdet seg i sprint. Det blir ganske likt skiskyting fordi det er prolog, kvartfinale, semifinale og finale. Det er i hvert fall den langrennsgrenen som best kan sammenlignes med skiskyting, og enda mer likt hadde det vært hvis heatene hadde gått enda tettere.

Thingnes Bø har ikke så mye til overs for treningsrådene til den tidligere svenske landslagstreneren Wolfgang Pichler. Tyskeren mener Nilsson bør ha skytetrening 2–3 timer hver dag fremover. Det høres ikke akurat ut som noen vinnerresept for Thingnes Bø.

– For å si det sånn, jeg er glad jeg ikke har Pichler som trener. 2–3 timer om dagen med skytetrening hadde jeg aldri klart. Da hadde jeg gått lei forlengst.

Tarjei Bø kan jo vise Nilsson i hvert fall en «barnefeil» som hun bør unngå hvis hun har planer om å hevde seg:

