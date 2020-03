Thingnes Bøs tøffe valg: Slik blir hans nye pappa-liv

RIS (VG) Johannes Thingnes Bø (26) har bestemt seg for å stå over en del landslagssamlinger i sesongoppkjøringen for å være mer pappa for Gustav.

Nå nettopp

– Jeg har et ønske om å være mer til stede når sønnen min vokser opp. Det skjer veldig mye på kort tid, og det er noe jeg ikke vil gå glipp av.

Fra andre aviser