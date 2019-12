SAVNER HANEVOLD: NRK-kollegene Andreas Stabrun Smith (t.v.) og Ola Lunde tar en kaffekopp på mediesenteret på skiskytterstadion i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

NRK-kolleger skal hylle Hanevolds karriere med eget program

ÖSTERSUND (VG) En stol står tom ved kaffebordet til Andreas Stabrun Smith (39) og Ola Lunde (61) under verdenscupstarten her i Östersund. Nå skal NRK-profilene hylle avdøde Halvard Hanevold.

– Vi har tenkt at det er en hyggelig ting å gjøre. Halvard ville fylt 50 år på tirsdag. Han har jo feiret mang en bursdag her i Östersund, og hadde han vært med oss nå, hadde vi forberedt bursdag, sier Andreas Stabrun Smith.

Vi sitter ved et bord i mediesenteret på skiskytterstadion i Östersund. Stabrun Smith og ekspertkommentator Ola Lunde snakker varmt og lenge om skiskytteren som brått døde 3. september. Det er fine ord om en kjær kollega.

Og nå skal han hylles, men noe minneprogram blir det ikke.

– Det er mer en hyllest hvor vi viser hans største triumfer som skiskytter, sier Ola Lunde til VG.

De to har litt å ta av. Mannen med OL- og VM-gull hadde en fantastisk skiskytterkarriere, og det er ikke vondt ment når NRK-kollegene snakker om en «nerd» fra Asker.

– Han var eksperten på alle de små detaljene. En «nerd» når det kommer til detaljer, fastslår Lunde, som var landslagstrener for Hanevold fra 1996 til 1998.

– Han var jo en spesiell idrettsmann. Det var ingen A4-utøver, supplerer Stabrun Smith.

– Vil du si at det bare er Ole Einar Bjørndalen som var «verre» enn Hanevold når det kom til detaljer?

– Jeg vil påstå at Halvard var verre. Da er vi nede på pappskivenivå på justering av kinnstøtte, og vi har et godt bilde av der han kommer med fem par staver med ulike trinsestørrelser for å finne ut hvilken type han skulle gå med.

– Ingenting var overlatt til tilfeldighetene?

– Nei, nei, nei. Det skulle ikke gå galt.

Stabrun Smith har mange eksempler for å underbygge «nerde-eksempelet», men nøyer seg med ett:

– Vi sendte fra VM i Oslo med innskyting. Halvard var skuffet eller oppgitt hvis han oppdaget at en utøver ikke hadde orden på «nullstillingen» sin. Det syntes han var helt håpløst.

Og som Ola Lunde sier det:

– Jeg husker han skulle ha med på sending hvordan man gjorde rent inne i kammeret på børsa. Da kom han med en tannbørste. Ingen andre hadde jo det.

Halvard Hanevold var med for fullt på NRK-laget fra 2012/13-sesongen - året etter han la opp. Både Lunde og Stabrun Smith synes det er rart å være i Östersund uten Hanevold.

– Jeg tenker på ham hver dag. Vi var jo på tur sammen bare to dager før han døde.

PÅ LAG: Halvard Hanevold (t.v.) sammen med Dag Erik Pedersen og Liv Grete Poiree, Foto: Magnar Kirknes

– Er det rart at han ikke er her?

– Vi snakket litt om det her om dagen. Han var ikke med oss over alt, men her pleide han alltid å være. Da vi var på den faste pizzeriaen vår nede i sentrum da var Halvard på sitt beste. Gjør det enkelt, bestill en pizza og kanskje en øl, sa han, og så satt vi der og pratet skiskyting. Han kunne snakke om detaljer i timesvis.

– Hva vil du si er hans største sportslige øyeblikk?

– Det kommer litt an på øyet som ser. Han sto jo for skiskytingens gjennombrudd i Norge med det gullet i OL i Nagano (1998), men jeg tenker jo på Halvard som den store stafettløperen til Norge. Jeg var ikke til stede på de møtene de hadde , men han var kanskje den utøveren som klarte å samle laget, slik at Norge plutselig ble en stafettnasjon igjen. Det hadde de ikke vært siden 60-tallet.

Og der er ekspertene enig.

– De fikk inn i en stafettkultur, og jeg tror han var den fremste eksponenten for det, mener Ola Lunde.

Programmet om Halvard Hanevold sendes på NRK1 tirsdag klokken 20.25. Nå i helgen skal NRK intervjue Ole Einar Bjørndalen om hans gode venn.

Publisert: 01.12.19 kl. 09:16 Oppdatert: 01.12.19 kl. 09:32

