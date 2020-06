SKYTETEST: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø tar seg en prat etter skytetreningen på Norges idrettshøgskole da skiskytterne hadde sin første fellessamling i forrige uke. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø vil savne Fourcade – tror det blir enklere å vinne igjen

Han har gått glipp av både OL- og VM-medaljer på grunn av Martin Fourcade, men Tarjei Bø (31) hadde helst sett at den franske mesteren fortsatte skiskytterkarrieren.

Bare de siste sesongene har den umulige franskmannen snytt nordmannen for VM-bronse på sprinten i Anterselva i februar. På jaktstarten i OL i Pyeong Chang tok Fourcade bronsen og skjøv Tarjei Bø ned på 4. plass.

Under VMs siste øvelse i Anterselva i vinter, fellesstarten, var det to andre franskmenn som gjorde at medaljen glapp for en gråtende Bø.

– Utøvere gir seg jo hele tiden, men det kommer jo alltid en ny en. Ole Einar (Bjørndalen) og Emil (Hegle Svendsen) la opp, så kom jo Quentin Fillon Maillet og så Emilien Jacquelin. Det er ganske tøft nå. Det er nesten tøffere enn noensinne å komme på pallen, sier Tarjei Bø til VG.

Han snakker av erfaring. I vinter endte han opp med tre 4.-plasser og to 2.-plasser i verdenscupen. Nå som Martin Fourcade har lagt opp tror Bø det skal bli enklere å vinne igjen.

– Jeg skjønner spørsmålet. Det gjør det enklere for både Johannes (Thingnes Bø) og meg å vinne mer når vi nå har «fått bort» Martin Fourcade.

Tarjei Bø har konkurrert med Fourcade siden de var ung. Nordmannen beklager at franskmannen nå har gitt seg.

– Jeg synes det er deilig å ha han å konkurrere med. Det gjør det artigere å reise på tur og stille til start når Martin er der fordi du vet at han er god. Du vet at hvis du skal slå han må du ta ut ditt beste. Så har han alltid elsket «fighten» og duellene mot norske skiskyttere. Når du får respekt fra han i retur, så er det spillet veldig fascinerende. Konkurranseinstinktet ditt blir trigget av sånt. Det blir mindre nå for han har vært mannen å slå.

For Tarjei Bø var det duellen mellom Ole Einar Bjørndalen og Raphaël Poirée som trakk ham til TV-apparatet. Nå er han opptatt av at savnet av Martin Fourcade ikke skal bli for stort.

– Martin har vært ekstremt viktig for internasjonal skiskyting, både sportslig men også profilen han har bygget opp. Han har hatt en bra «standing». Nå må vi sørge for at det blir kamp mot noen nye franskmenn som gjør at vi holder på TV-seerne.

Selv føler han seg igjen kapabel til å hamle opp med de aller beste. Tarjei Bø har lagt bak seg en meget god sesong (4. plass i verdenscupen sammenlagt), selv om ikke alt klaffet da medaljene ble delt ut under VM i Anterselva i februar.

Moro igjen

– Hva er den største drivkraften nå som du er i gang med å forberede en ny sesong?

– At jeg føler meg skikkelig god igjen. Jeg var god i vinter. Det er den følelsen du jakter, følelsen når du stiller på start og vet at du er en av fire-fem løpere som kan vinne. Det er deilig. Det er det jeg har savnet litt de sesongene jeg har trøblet. I vinter var det moro siden jeg var med i kampen om pallen hver eneste helg. Det er artigere å reise rundt og ofre så mye når du kan føle deg god hver eneste helg. Det kan vel Johannes skrive under på, sier Tarjei Bø og sender et blikk mot lillebroren som vant ti og var på pallen i ytterligere tre av de 17 verdenscupløpene han gikk forrige sesong.

Publisert: 01.06.20 kl. 19:10

