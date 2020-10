KRITISK: Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) sammen med landslagstrener Egil Kristiansen da planene for Blink-festivalen ble presentert i mai. Foto: Jostein Magnussen

Fant fluor i fluorfri smurning: – Da er man sjanseløse

– Ren bingo, mener smøresjef om fluorkaoset som rammer skiskyttere og langrennsløpere før sesongstart. – Det verste er at det faktisk er mer usikkert enn det høres ut som, sier Vetle Sjåstad Christiansen (28).

Skiskytteren har akkurat vært i Holmenkollen og fått en oppdatering i smørebussen av Tobias Dahl Fenre, smøresjefen.

– Det høres verre ut en bingo, sier Vetle Sjåstad Christiansen og mener skiskytternes smøresjef ikke tok i da han uttalte seg om konsekvensene av fluorforbudet til VG for en snau uke siden.

– Man kan jo begynne å lure når det har vist seg at man har funnet fluor i fluorfri smurning. Da er man helt sjanseløs, spør du meg. Da har vi jo ingen trygghet i det hele tatt. Tenk deg alle som kan komme til start i et verdenscuprenn bare for å oppleve at de ikke får lov til å starte fordi det er fluorrester på skiene, sier Sjåstad Christiansen.

I det norske skimiljøet venter man fortsatt på maskinen som skal påvise fluor på skiene. Måleverktøyet er ikke ferdig, og ikke vet man hvor grenseverdien skal settes.

– Smørerne har fått en liste over hva de skal gjøre med skiene for å få de fluorfrie. Oppskriften er å smøre de 10 ganger med fluorfri smurning og så rense de grundig mellom hver gang. Deretter skal de vaske skibørstene i en oppvaskmaskin. Det er ganske ironisk at man skal kvitte seg med farlig fluor av miljøhensyn og så putte børstene sammen med asjetter og kopper i en oppvaskmaskin, sier skiskytteren og ler.

Han blir fort alvorlig når det blir snakk om mulige konsekvenser for løperne i konkurranser.

– Vi aner jo ingenting om denne testmaskinen, men la oss si at den blir kjempebra og viser riktig i 99 av 100 tilfeller. Da vil jo én person bli disket på feilaktig grunnlag. Tenk om det er han eller hun som står med den gule ledertrøya. Det vil være en skandale, og det verste av alt er at jeg tror det kommer til å skje slik det ligger an nå, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Og om apparatet «gjør jobben» er det jo andre usikkerhetsmomenter.

– Problemet er jo at man med visshet ikke vet hvor mye av den gamle fluoren som forsvinner. Hvor mye rester er det i produktene fra fabrikkene som nå lager fluorfri smøring?

Verdens beste skiskytter de siste to sesongene, Johannes Thingnes Bø, deler bekymringen.

– Den største frykten er at systemet ikke er bra nok, at man tar dette i bruk før det er grundig nok testet.

– Det som gjør det hele litt håpløst er jo at denne testmaskinen skulle ha vært klar slik at vi kunne ha brukt tiden før sesongstart til å få gjort testing. For dette må fungere så bra at de som prøver seg på å jukse blir tatt, fastslår Thingnes Bø.

– Vi er i hvert fall på et vanskelig stadium når man finner fluor i det som er solgt inn som fluorfrie produkter, mener 27-åringen.

Det internasjonale skiskytterforbundet har uttalt at det vil sørge for at landslagene blir kjent med reglene og testmetodene så snart som mulig etter at det foreligger rapporter om den nye testmaskinen.

