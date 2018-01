TIDENES VINTEROLYMPIER: Dette har vi sett mange ganger før. Her går Ole Einar Bjørndalen først over mål under vinter-OL i 2010. Vi får ikke se ham gjøre det i Pyeongchang. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Skiskytterlegenden Eirik Kvalfoss om Bjørndalen-vrakingen: – Burde fått en reserveplass for alt han har gjort

Publisert: 15.01.18 13:09

I forkant av 1994-OL på Lillehammer ble Eirik Kvalfoss vraket til fordel for Ole Einar Bjørndalen. Nå er Bjørndalen selv vraket til fordel for yngre løpere. «Tiden tar oss alle», sier skiskytterlegenden.

– Alt han har fått til og oppnådd over lang tid er utrolig. Han bryter jo en barriere bare ved å holde på så lenge. Alderen går jo sin gang og tiden tar oss alle, selv med Ole Einar, selv om det har gått tregere med han enn for mange andre, sier Eirik Kvalfoss til VG.

Ole Einar Bjørndalen har representert Norge i de siste seks mesterskapene, men han blir ikke å se i Pyeongchang for et syvende .

I stedet er det Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland, Henrik L’Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard som skal forsvare Norges ære fra standplass.

– Sånn er toppidretten. Det er de beste som skal med, sier han, før han legger til:

– Men han burde i det minste fått en plass som en reserve basert på alt han har gjort og fått til. Det har han gjort seg fortjent til. På totalen har han lagt ned så mye, og gitt oss alle så mye, at det hadde han fortjent.

«Den nye Eirik Kvalfoss»

Da Norge avholdt de olympiske lekene i 1994 ble Bjørndalen foretrukket foran Eirik Kvalfoss, den norske skiskytteren som i sin tid var en medaljegrossist.

Han vet hvordan 43-åringen har det nå.

– Jeg ble naturligvis skuffet (på grunn av vrakingen (journ.anm.), og det regner jeg med at han er også. Men det er en prioritering og vurdering noen som må ta, og den er ikke populær. I hvert fall ikke hos utøveren, men det er en totalvurdering andre kjenner bedre til enn meg.

Norge har seks kvoteplasser på herresiden, og alle de seks er nå fyllt opp. Det vil si at det er heller ingen reserveplasser tilgjengelig for Bjørndalen, så det skal skje noe spesielt med de som allerede er i troppen for at Bjørndalen skal få en plass som reserve.

Det bekrefter idrettssjef i skiskytterforbundet Per Arne Botnan overfor VG.

Bjørndalen ble av Aftenposten omtalt som «den nye Eirik Kvalfoss i skiskyting» etter sin første seier i verdenscupen i Anterselva 1996.

– Han ble mye mer enn en ny Kvalfoss. Det han er oppnådd er helt utrolig. Erfaringen han fikk på OL i Lillehammer var nok viktig, sier Kvalfoss selv.

Kvalfoss vant blant annet OL-gull i 1984, da lekene ble avholdt i Sarajevo. Ved siden av gullmedaljen han tok på sprinten, ble det sølv på stafetten og bronse på 20-kilometeren.

Selv har Bjørndalen tatt åtte gull, fire sølv og èn bronse i OL-sammenheng. Men den siste tiden har det gått trått for veteranen. To 18.-plasser er hans beste resultater denne sesongen. Ellers har det blitt 42., 36., 52., 46., 28., og 31. plass i verdenscupen. OL-kravet er at man må ha to topp tolv-plasseringer i verdenscupen.

– Han har jo gått rundt på ski og slått disse «jyplingene» som kommer opp, selv om han begynner å komme opp i årene. Han har gått mange år over meg nå, sier 58-åringen, som la opp som 35-åring i 1995.

Han har fortsatt stor tro på de norske herreskiskytterne når OL starter 9. februar, og holder Johannes Thingnes Bø som en gullfavoritt.

– Det er mye på hans skuldre, men de andre kan fort glimte til de også. De stiller med et godt lag, men en Bjørndalen i kjempeslag hadde nok hjulpet på, sier han.