Thingnes Bø syv seirer fra «umulig» rekord

Johannes Thingnes Bø (25) er i rute til å overgå Martin Fourcade (30), Raphaël Poirée (44) og Ole Einar Bjørndalens (44) beste sesonger.

Etter åtte verdenscupseirer av 12 mulige på Johannes Thingnes Bø må det være lov å ta frem «rekordskjemaet» til Martin Fourcade fra 2016/2017-sesongen med 14 seirer.

25-åringen har 15 øvelser igjen på årets program - inkludert VM - til å overgå den bragden.

Fourcade mot Bø Fourcade: V-cup-seirer: 76

Ski: Rossignol

Rifle: Anschütz

Sko: Rossignol

Bindinger: Rottefella

Staver: One Way

Treffprosent denne sesongen: 92% Bø: V-cup-seirer: 30

Ski: Fischer

Rifle: Anschütz

Sko: Fischer

Bindinger: Fischer

Staver: Swix

Treffprosent denne sesongen: 86%



– Det var en statistikk jeg ikke var klar over og ikke har tenkt på. Ser man på det rent teknisk er vi halvveis i sesongen og jeg har åtte seirer. Da skal det være mulig. Skulle jeg klare å ta den rekken til Fourcade så skal jeg være stolt. Tukter du Fourcade så vet du at du har hatt en god sesong, sier Thingnes Bø etter sprintseieren torsdag til VG.

Ole Einar Bjørndalen vant 12 (én i langrenn) i 2006/07-sesongen. I 2002/03 tok han 11 seirer. Sesongen etter vant også Raphaël Poirée 11 ganger.

Thingnes Bø har et uttalt mål om å vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen - som broren Tarjei gjorde i 2010/2011-sesongen. De seneste syv sesongene har Fourcade vunnet totalcupen.

– Ser man på poengsystemet vi har i skiskyting så er det vanskelig å få en «luke» så lenge konkurrentene er topp fem. Dermed må du jakte nye seirer for å holde dem på betryggende avstand. Jeg er fullt klar over at det kan snu og forsøker å leve i nuet hver eneste verdenscuphelg, sier Thingnes Bø.

Flest seirer på en sesong: Martin Fourcade 14 seirer i 2016/17,

Ole Einar Bjørndalen 12 seirer i 2006/07

Bjørndalen og Raphaël Poirée 11 seirer i hhv. 2002/03 og 2003/04.

Han leder verdenscupen med 150 poeng ned til Alexander Loginov. Fourcade er 217 poeng bak.

– Kroppen responderer ikke på trening, og det er en stor skuffelse ettersom jeg ikke vet hvorfor, sa Fourcade til NRK.

Trygghet

Så langt har vinnerresepten fungert nesten hundre prosent for Thingnes Bø.

– Jeg tenker på det jeg må gjøre for å vinne løpene. Så vet jeg at hvert skirenn har sin egen skjebne uavhengig av det en har gjort før. Det vil bli kåret en ny vinner, og du blir «dømt» på det du gjør den dagen. Jeg har klart å nullstille etter hvert løp, og så har jeg en trygghet i å vite at jeg går fort på ski. Og når ting er som normalt, så går det veldig bra, sier 25-åringen.

– Og noen ganger må man snyte storebror for seier?

– Det er selvfølgelig kjedelig for han når jeg kommer fra et sent startnummer og slår ham såvidt. Men Tarjei var stolt over løpet han gjorde på sprinten. Det var skikkelig bra. Vi så en god, gammeldags Tarjei som nå er jevn i toppen. Det trenger vi, sier lillebror.

– Veldig høy nivå

Totalt har stryningen 30 verdenscupseirer.

– Johannes er på et veldig høyt nivå. Det virker som han har fått en veldig fin flyt, spesielt i skytingen. Men antall seirer avhenger jo ikke bare av hva han gjør, men også de andre, sier Per Arne Botnan, landslagssjef til VG.

Han tenker spesielt på Fourcade - som kun har vunnet én gang denne vinteren.

– Han har hatt en fordel i at han har vært raskest. Nå har Johannes tatt ham igjen i sporet. Det gjør at han er litt mer presset, svarer Botnan.

