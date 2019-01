«La opp» i desember – rørt Tandrevold med karrierens første pallplass

Like før jul la Ingrid Landmark Tandrevold (22) opp i affekt etter en skuffende 37. plass. Søndag kunne hun juble for karrierens første pallplass i verdenscupsammenheng.

Publisert: 20.01.19 15:12 Oppdatert: 20.01.19 15:56

–Jeg er så lei av å sippe på TV, men nå er det fordi jeg er glad. Bortsett fra at jeg tapte spurten, er det et perfekt løp. Det er det beste løpet jeg har gått noensinne, og jeg skjønner det ikke helt selv, sier en rørt og glad Tandrevold til NRK.

Hun ble bare slått av tyske Franziska Preuss, som vant spurten med 0,2 sekunder. Paulina Fialkova fra Slovakia ble nummer tre.

Resultater 12,5 km fellesstart i Rupholding: 1. Franziska Preuss, 32.34

2. Ingrid Landmark Tandrevold, + 0,2 sekunder

3. Paulina Fialkova, + 15,1

4. Hanna Öberg, + 18,8

5. Lena Häcki, + 19,4

6. Irina Krijuko, + 20

7. Linn Persson, + 20,9

8. Marte Olsbu Røiseland, + 27

9. Anais Bescond, + 27,4

10. Mona Brorsson, + 32

For Tandrevold står løpet i Ruhpolding i sterk kontrast til jaktstarten i Nove Mesto like før jul. Da «la hun opp» i affekt etter en 37. plass på jaktstarten.

– Jeg var så sint at jeg tenkte at nå gidder jeg ikke mer. Jeg orker ikke trene så mye og få det til på trening og bare være elendig konkurranse, sa hun til NRK da.

Nå er fortvilelsen snudd til glede. Med 2. plassen knuser Tandrevold sin bestenotering i verdenscupen, en femteplass for et drøyt år siden. Da var hun i tårer etter sin prestasjon .

– Nå har jeg det veldig, veldig bra. Skiskyting svinger... Det går så langt ned, og plutselig så langt opp. Det er rart, men dager som i dag veier opp for alle de dårlige dagene. Og jeg har hatt noen av dem, sier Tandrevold til NRK nå.

22-åringen forteller at hun søndag ladet opp med å se Johannes Thingnes Bø vinne herrenes fellesstart , men at den gode skytingen blant herrene gjorde at hun selv gruet seg til å gå.

– Men så hadde jeg så gode ski, så jeg endte opp i teten hele tiden. Så tenkte jeg at jeg kanskje burde legge meg i tet og presse meg enda mer, men samtidig tenkte jeg at jeg hadde gjort alt jeg kunne gjøre og at alt fra nå var en bonus. Det funket, sier Tandrevold.

Stående skyting har vært hennes akillehæl, og hun har bare 67 prosent treff på stående. Men søndag fylte Tandrevold blinkene på både de to liggende og de to stående skytingene, og ut fra siste skyting gikk hun ut hakk i hæl med tyske Preuss.

– Hvordan var sisterunden?

– Det var helt utrolig tungt, men jeg må innrømme at jeg var mer redd for de bak enn foran. Det høres kanskje litt defensivt ut, men når du aldri har vært på pallen før, var jeg kanskje mest opptatt av å sikre pallen. Selvfølgelig gjorde jeg alt jeg kunne, jeg tapte spurten, men jeg er sikker på at om jeg havner i en slik spurt igjen, så vinner jeg. Nå har jeg en andreplass, og nå skal jeg opp på første, svarer Tandrevold på NRKs spørsmål.

Vanligvis blir Tandrevold slått av lagvenninne Marte Olsbu Røisleland, men i dag var sistnevnte seks plasser bak førstnevnte på resultatlistet. Med to bom ble Olsbu Røiseland nummer åtte, men også hun var mest opptatt av Tandrevolds prestasjon.

– Det var kjempekult at Ingrid kom på pallen. Og veldig fortjent, sier Olsbu Røiseland til NRK.