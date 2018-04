SØLVKYSSET: Ole Einar Bjørndalen måtte vente lenge før han fikk gratulere kona Darja Domratsjeva med sølvet på fellesstarten i OL. Men da han først fikk muligheten, klinte han til. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Domratsjeva hyller ektemannen: – En mann som brøt grenser

Publisert: 03.04.18 18:57

Få kjenner Ole Einar Bjørndalen (44) bedre enn kona Darja Domratsjeva (31). Hun er full av lovord etter at skiskytterkongen annonserte at han legger opp på en pressekonferanse tirsdag.

På sin Instagram -konto skriver Domratsjeva at hun er veldig stolt over ektemannen og hva han har fått til i løpet av 25 sesonger i skiskyttersirkuset.

Og vinneren er ... Ole Einar Bjørndalen! Kongen av skiskyting. Kongen også i livet. Jeg er stolt av denne mannen. En mann som brøt grenser. En mann som brøt stereotyper. Hans idrettskarriere er et eksempel for millioner, hvordan man kjemper og strever for å nå målet. En karriere som vil inspirere i mange generasjoner. Hans oppførsel i livet er et eksempel for alle andre, hvor man respekterer andre. Hvordan holde masken i vanskeligheter. Hvordan være menneske. Bare en vinner. #SIMPLYTHEBEST #proud # Bjørndalen #SimplyAWinner #beautifulathlete #KING

Paret har kjent hverandre lenge, men valgte å holde forholdet skjult helt til sommeren 2015. Da viste paret seg sammen offentlig for første gang i Oslo da Vålerenga spilte oppvisningskamp mot Real Madrid.

Våren 2016 annonserte paret at kona Darja var gravid med deres første barn . Deretter ble det giftermål høsten samme år , før de ble foreldre til lille Ksenija i oktober .

Bjørndalen fikk ikke oppfylt drømmen om sitt syvende OL i vinter, da han ble vraket av den norske landslagsledelsen . Men som plaster på såret fikk han se Domratsjeva gå inn til både gull på stafetten og sølv på fellesstarten i Pyeongchang.

På grunn av språkforskjellene kommuniserer paret på engelsk, men under VM i Hochfilzen i fjor, uttalte Bjørndalen at planen er å lære seg russisk - og at Darja skal lære seg norsk .

– Jeg har lyst til å lære russisk, men det blir ikke nå og ikke før neste års OL heller. Til det er språket for «stort», krevende og veldig annerledes, sa Bjørndalen for ett år siden.

Nå får han trolig mer tid til å både passe datteren - og muligens lære seg russisk.

