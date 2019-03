Svensk helsprekk og Eckhoff-sølv på jaktstarten: – Det er magisk!

ØSTERSUND (VG) Mona Brorsson (28) kunne gå inn til et sensasjonelt hjemmegull i skiskytter-VM, men brøt sammen på siste skyting. Det åpnet for en ny norsk medalje – til Tiril Eckhoff (28).

Resultater 10 km jaktstart kvinner Denise Herrmann, 28.44 Tiril Eckhoff, + 31,4 sekunder Laura Dahlmeier, + 31,6 Marte Olsbu Røiseland, + 1.35 Hanna Öberg, + 1.35 Anastacia Kuzmina, + 1.41 Mona Brorsson, + 1.47 Ingrid Landmark Tandrevold, + 2.01 Jevgenija Pavlova, + 2.14 Liza Vittozzi, + 2.32 Vis mer vg-expand-down

– Det er magisk, da! Jeg er stolt over at jeg har «rasket sammen» en form og klarer å skyte bra når det gjelder, sier Tiril Eckhoff etter en sølvspurt god som gull på jaktstarten i Östersund.

Hun kunne ikke gjøre noe med hyperraske eks-langrennsløperen Denise Herrmann fra Tyskland da hun skjøt fullt hus på siste skyting. Da passerte tyskeren hjemmehåpet Mona Brorsson – som frem til det hadde gjort et kjemperenn.

Men Brorsson, aldri bedre enn nummer fem i noe internasjonalt renn, maktet ikke presset på siste skyting og fikk strafferundebonanza med fire bom. Da øynet Tiril Eckhoff sjansen. Hun skjøt fullt hus på siste, akkurat som hun gjorde både på første og andre – og tok opp jakten på Laura Dahlmeier. Den norske 28-åringen hentet kjapt inn tyskeren på sisterunden og spurtslo henne på oppløpet. Det ga sølv, Norges andre sølvmedalje på kvinnesiden i Östersund-VM og den fjerde totalt.

– Det er veldig god stemning der vi bor, alle er positive, og den positive energien smitter over på hverandre. Vi er er seriøse, men klarer å ha det litt moro innimellom, sier Ingrid Tandrevold Landmark til VG om den solide norske laginnsatsen fire øvelser inn i VM.

Den særdeles tette jaktstarten åpnet med at sprintmester Anastasia Kuzmina fra Slovakia skjøt seg bort på allerede første skyting. Her prikket både Tandrevold Landmark (sølv på sprinten) og Eckhoff fem hvite og hang med i tetfeltet. Også på andre skyting var Eckhoff feilfri, men på tredje brukte hun lang tid på serien. Med to bom forsvant gullmuligheten, men da Brorsson mistet hodet kunne Eckhoff gå for sin ellevte mesterskapsmedalje totalt.

Den sjette individuelle ble sølv etter at hun snek mellom de to tyskerne. Mens Marte Olsbu Røiseland gikk seg opp 21 plasser til en imponerende fjerdeplass (tross fire bom), mens Landmark ble nummer åtte.

– Tre jenter topp åtte er noe av det beste vi har gjort som lag. Det er utrolig moro, sier Landmark, som innrømmer at hun ga stakkars Brorsson en klem i skifteboden etterpå.

