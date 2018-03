TOK SELFIE: Tarjei Bø ordnet en selfie på toppen av seierspallen etter stafettriumfen. Fra venstre: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Lars Helge Birkeland og Henrik L´Abée-Lund. Foto: Jostein Magnussen

Smil gutter, for nå fortsetter suksesstrenerne

Publisert: 18.03.18 17:03 Oppdatert: 18.03.18 17:21

HOLMENKOLLEN (VG) De vant verdenscupen i stafett, ser ut til å vinne nasjonscupen - og nå fortsetter trenerne i nye fire år.

Det var mye å glede seg over for stafettgutta Lars Helge Birkeland, Henrik L´Abée-Lund, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø etter den overlegne seieren i Holmenkollen i dag.

Etter rennet ble det også bekreftet at det bare er signaturen som mangler for at landslagstrenerne Egil Kristiansen og Siegried Mazet fortsetter i fire nye år. Det begeistrer Johannes Thingnes Bø.

– Det er tipp-topp. Vi viser at vi er et godt lag, nå begynner de nest beste også å gjøre det bra. Samarbeidet var bra det første året, men det har nok satt seg bedre. Det er jo naturlig. Vi kom litt bedre ut av det i år enn i fjor, sier Thingnes Bø.

– Får ingen bedre

Han mener at Norge ikke kan få noen bedre trenerduo enn den norsk-franske kombinasjonen.

– Svaret på det er nei. Kort og godt. Jeg er veldig fornøyd.

De norske gutta har nå vunnet verdenscupen i stafett. I tillegg topper de nasjonscupen, Thingnes Bø har vunnet troféet for normaldistansen og han kjemper om «kula» på sprinten.

– Klarer jeg å stikke av med to «kuler» i tillegg til stafetten, så er jo det kjempebra, mener Thingnes Bø.

Han mener dagens stafett er den beste han har gått for Norge. Det ble bare brukt tre ekstraskudd.

– Det er den beste stafetten jeg har vært med på skytemessig, mener Thingnes Bø.

– Vi har hatt en bra stafettsesong og har vunnet tre av fem. Det var den i OL vi rangerte høyest, og det var den vi skulle ha vunnet. Men vi viser at vi er den beste nasjonen - og det viser all statistikk denne vinteren. Det er kult å være det beste herrelaget, sier Tarjei Bø som organiserte en selfie med gutta på toppen av pallen.

Henrik L´Abée-Lund, som har hatt en fantastisk uke her i Holmenkollen, fikk også selskap da han skulle opp og hilse på Kong Harald. Datteren Linnea (6) fikk møte idrettskongen.

– Jeg vet ikke om hun fikk med seg så mye, men det blir vel litt å fortelle i barnehagen på mandag. Det var nok større for oss å møte Kong Harald enn for henne, gliser L´Abée-Lund.

– Og Kong Harald var fornøyd med seieren?

- Vår idrettsinteresserte konge var veldig fornøyd og imponert og gratulerte oss med en bra sesong.