Vetle Sjåstad Christiansen vant Blinkfestivalen

Vetle Sjåstad Christiansen (31) innfridde favorittstempelet og vant skiskytingen i Blinkfestivalen foran Sturla Holm Lægreid (26).

– Det er klasseforskjell mellom dem på rulleski, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om den avgjørende runden mellom de to.

– Fyttikatta - det ble knallhardt. Jeg er glad for at jeg holdt Sturla bak meg, sier Christiansen til NRK. Han vant til tross for hele seks bom.

Christiansen gikk voldsomt til fra start - og klarte seg med én strafferunde. Sturla Holm Lægreid hadde fullt hus og gikk først ut - og fulgte opp med fem treff også på skyting nummer to.

Fire mann kom samtidig inn til fjerde og siste skyting - og Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid gikk nesten likt ut på den siste runden. Christiansen var til slutt 3,6 sekunder foran Lægreid i mål. Nummer tre ble Jørgen Solhaug Sæter (23).

Johannes Thingnes Bø dropper årets Blinkfestival.