NYBAKTE TOBARNSFORELDRE: 8. juli i år delte Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø at lille Sofia har kommet til verden. Det er parets andre barn. Her møtes de på Gardermoen etter skiskytterens jubel-OL i Beijing 2022.

Slik tilpasser Thingnes Bø seg tobarnslivet: − Hadde familieråd med svigers

Én unge kan man lure seg unna, men ikke to: Johannes Thingnes Bø (30) sender likevel et varsku om at formen ikke er blitt for hardt rammet av sommerens familieforøkelse.

Kortversjonen Skiskytteren Johannes Thingnes Bø har tilpasset seg den nye familieforøkelsen med sitt andre barn, Sofia, født i juli.

Bø har uttalt at livet med to barn er mer hektisk, krever bedre prioritering, og har litt innvirkning på hans trening.

Han måtte stå over Blink-festivalen i august, og vil ikke delta i herrenes samling i Seiser Alm og Obertilliach i de kommende ukene. Vis mer

– Det går faktisk veldig bra, men to unger krever oppmerksomhet fra to foreldre. Én unge kan man lure seg litt vekk fra. Småbarnsliv kombinert med ferie har gitt lange, men fine dager, sier Thingnes Bø til VG i en kort pause mellom to etapper av et hektisk småbarnsliv.

I juli fikk han og kona Hedda Dæhli Bø sitt andre barn, Sofia. Det gjorde Gustav (3) til storebror.

Det har gjort at forrige sesongs klart beste skiskytter på herresiden har sett seg nødt til å prioritere. Blant annet røyk Blink-festivalen i starten av august og herrenes samling i Seiser Alm og Obertilliach de kommende ukene.

– Jeg får ikke blitt med på samlingene. Jeg skulle gjerne fått med meg Seiser Alm, men det er litt for tidlig. Det resterende blir jeg med på utover. Jeg gleder meg til å få spesialisert meg i september og utover, sier 30-åringen.

Han tror hverdagen blir lettere når det setter seg i barnehagen igjen og ferien er over. Som han selv sier: Ferien min begynner for alvor nå som de andres slutter.

Men hvordan har egentlig overgangen fra ett til to barn påvirket livet hans?

– Det går veldig i ett. En prøver å få trent når det er besøk og på kveldstid. Det er lite struktur i treningshverdagen, men juli i år har vært bedre enn juli i fjor, sier han – og sender dermed et aldri så lite varsku i retning konkurrentene som håper å ta innersvingen på ham kommende sesong.

Det er i stor grad nordmenn som virkelig utfordrer Thingnes Bø på pallen.

Herrenes suksesstrener Egil Kristiansen har fått for vane å se sin største stjerne i ymse form før alvoret virkelig tar til.

– Egil blir nok aldri helt beroliget før en er best på laget. Da står man trygt. Nå få jeg ikke vist meg fram før i midten av september (NM i rulleskiskyting 15.-17. september). Jeg tror både han og andre er spent, sier Thingnes Bø.

Kristiansen uttalte selv til VG at han «har vært skeptisk til hva Johannes får gjort på hjemmebane, men den skepsisen har han gjort til skamme før». Nå er han langt mer beroliget over hva eleven kan få til, med egen rulleskimølle i kjelleren.

Men én ting er treningsperioden hjemme i Kongsvinger nå. Når vinteren kommer, skal Thingnes Bø igjen reise Europa rundt for å forsvare posisjonen som mannen å slå.

– Vi hadde familieråd med svigers og mine foreldre, og de stiller bra opp i perioden frem mot jul. Da får Hedda litt hjelp og jeg kan ha litt bedre samvittighet når jeg er ute og konkurrerer, sier Johannes Thingnes Bø.