PÅ LAG MED MILJØET: Johannes Dale (t.v.) og Dorothea Wierer har denne våren gjort en innsats for miljøet. Foto: Jostein Magnussen

Dale med miljø-stikk til Wierer: − Kanskje hun får bedre samvittighet

Hun flyr gjerne helikopter til enkelte treninger og konkurranser. Johannes Dale (24) forstår at flere reagerer på at Dorothea Wierer (31) fronter en miljøkampanje for det internasjonale skiskytterforbundet, IBU.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Johannes Dale tok utfordringen på strak arm da IBU lanserte Biathlon Climate Challenge hvor all trening og fysisk aktivitet ble registrert i en app og regnet om til trær.

På 25 dager nådde Dale og ni andre skiskytter-ambassadører - inkludert Dorothea Wierer - målet sammen med sine team 100.000 trær som skal plantes på Madagaskar.

– Det strider litt med forutsetningene. Å kjøre helikopter er kanskje ikke det mest miljøvennlige du gjør når du skal fronte en slik kampanje. Jeg vet ikke hvor ofte Wierer bruker helikopter, men jeg skjønner at folk som leser om det kan tro at det er en mismatch. Det er ikke så rart når det blir fremstilt slik, sier Johannes Dale til VG.

Dorothea Wierer har aldri lagt skjul på at hun tar helikopter både til trening og konkurranser når det er praktisk. Den italienske skiskytterstjernen har en sponsor som flyr henne slik at hun kan slippe å sitte flere timer i bil.

Mens Dale og hans team på 525 personer bidrar til nyplanting av nesten 8400 trær, klarte teamleder Wierer 13400 trær fordelt på 1079 medlemmer.

– Hun må jo tjene opp til disse helikopter-turene sine, så kanskje hun får litt bedre samvittighet når hun flyr neste gang, sier Dale og ler.

Forsvarer bruken

– Jeg tenker at det er bra hun er med og så håper jeg helikopteret får være mer hjemme, sier Sebastian Samuelsson til Aftonbladet. Han har frontet miljøkampanjen i Sverige.

Wierer har tidligere forsvart helikopter-bruken – senest i fjor vinter overfor TV 2.

– Det er veldig kult, for jeg har mange avtaler. Om det er fint vær så kjører et helikopter meg fra A til B. Jeg slipper å sitte fire timer i bilen, og kan heller bare bruke 30 minutter i et helikopter. Det er strålende, fortalte hun i forbindelse med VM i Anterselva.

For Johannes Dale føltes miljøkampanjen meningsfull. Derfor sa han ja tvert.

– Jeg synes det er en fin kampanje, at man kan bruke den stemmen man har som idrettsutøver til å fronte en viktig sak som jeg håper kan sette et lys på miljøet. Jeg synes det var kult at de ville ha meg med, at jeg kunne bruke plattformen min til å fremme en god sak. Hvis det sår et lite frø så er det bedre enn ingenting.

Hun som bidro mest for miljøet i kampanjen var Franziska Preuss. Den tyske skiskytteren fikk med seg vel 2000 medlemmer i sitt team og bidrar til at 25.000 trær blir plantet.