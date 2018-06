VETERAN: Skiskyttertrener Knut Tore Berland gir Emil Nyeng noen tips på standplass i forbindelse med en treningsøkt på Lillehammer nylig.

Kaller skiskytterforbundets uttak «idiotregel»

Publisert: 01.06.18 16:09

Tidligere landslagstrener Knut Tore Berland (53) mener det må bli slutt på at skiskytterforbundet freder sine egne løpere i verdenscupåpningen hver vinter.

Under sesongåpningen på Sjusjøen i november var Erlend Bjøntegaard suveren med en 1. og en 2. plass. Men den beste norske utøveren fikk ikke gå verdenscupåpningen i Østersund fordi skiskytterforbundet på forhånd hadde tatt ut eliteløpere.

Under forbundets ting i helgen håper Knut Tore Berland å få endret på det han overfor VG kaller en «idiotregel».

– Det blir så feil hvis hovedargumentet er at man ønsker at landslagsløperne skal slippe å spisse form til et uttaksrenn for så å være i form når man kommer til verdenscup en uke eller to uker senere. Det er bare tull, og det er ikke slik det fungerer. Når sesongen begynner så skal du være klar. Er du ikke god nok så skal du ikke konkurrere på den arenaen som andre har kvalifisert seg til, sier Berland.

53-åringen, som nå er trener for det private laget «Team Mesterbakeren, sier at man gjerne må ta med «fire-fem av eliteløperne» på de første verdenscuprennene, men at det må være rom for å ta med en eller to utøvere som ikke er på landslaget.

– Johannes (Thingnes Bø) og de beste skal selvsagt dra til verdenscupen uansett. Men gi oss da en sjanse til å få se ett nytt fjes, en overraskelse. La oss få kjempe for å få inn et nytt fjes. Slik det er nå så hindrer man faktisk rekrutteringen til norsk skiskyting fordi unge, fremadstormende utøvere blir holdt tilbake år etter år. Når for mange er forhåndsuttatt kan vi miste gode utøvere som ser at man ikke når opp, sier Berland og kommer med følgende eksempel:

– Hvis Lars Helge Birkeland (landslagsløper) underpresterer i et uttaksrenn så har ikke han noe vondt av å gå i IBU-cupen og kvalifisere seg. Er du ikke «skarp nok» 20. november så skal du ned på et nivå og ikke stå i veien for dem som har kvalifisert seg.

– Helt feil

Tradisjonen med at de samme løperne drar til Østersund og Hochfilzen, verdenscup 1 og 2, innebærer at noen nye først kan få sjansen i Oberhof eller Ruhpolding. Da står de overfor en umulig oppgave fordi det vanligvis er så stor forskjell på startpuljene.

– Du havner i dårligste pulje, får elendige forhold og kan bare glemme å gå deg inn på et lag. Da har forbundet sitt lag intakt, de seks som fikk få de første verdenscupløpene hvor forholdene vanligvis er jevne, beskriver Berland.

Mangeårig kretsleder i Hordaland SSK, Bjørn Tore Årevik, deler Berlands syn.

– Det blir helt feil når hele verdenscuplaget er forhåndsuttatt i sesonginnledningen. De som har vært best i året før og som har hevdet seg i toppen skal selvfølgelig tas ut, men det må være to-tre plasser som blir delt ut etter sesongåpningen. I dag kan du vinne på Sjusjøen og bli «belønnet» med å gå et IBU-renn, sier Årevik.

Han mener det er sunt for bredden og toppen at det er konkurranse om plassene.

– Tar gjerne en dialog

– Er du på elitelaget så skal du prestere, og da må du tåle presset. Er du best i sesongåpningen så er det jo greit, da går du også i Østersund. Presterer du ikke på Sjusjøen så er du heller ikke i toppen uken etter i verdenscupen i Østersund. Sånn er det bare.

Både Årevik og Berland håper det blir en debatt om uttaksreglene på helgens forbundsting.

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i skiskytterforbundet tar gjerne en dialog på uttakskriteriene.

– Vi får se på dette. Med sunn fornuft kommer vi veldig langt med et laguttak. I alle idretter hvor det er landslag så er det slik at ledelsen har mye mer kontroll på dem som er på landslagene, og derfor er det viktig at vi har tett kontakt med private lag og diskutere hvordan utøvere ser ut i treningsperiode og gjennom sesong. Denne sesongen gjør vi noe nytt med å arrangere første del av NM i første helgen i januar. Da får «nye» utøvere en mulighet til å kvalifisere seg til verdenscup og IBU-cup, sier Hjelmeset.