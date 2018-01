IIKKE TIL OL: Ole Einar Bjørndalen er ikke tatt ut til OL. Her etter normalen i Ruhpolding. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ole Einar Bjørndalen uenig i OL-vrakingen: - Det er kjipt

Publisert: 15.01.18 11:28

SKISKYTING 2018-01-15T10:28:04Z

Tidenes vinterolympier Ole Einar Bjørndalen (43) er ikke tatt ut til OL i Pyeongchang.

– Det er kjipt at jeg ikke får være til stede. Jeg får nesten vente og se til etter at OL er ferdig for å kunne svare på det. Men det er vanskelig å forestille seg. Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her, sier Bjørndalen til TV 2 .

Uttaket fra Skiskytterforbundet og Olympiatoppen ble offentliggjort mandag, og Ole Einar Bjørndalen er uenig i uttaket.

Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Lars Helge Birkeland, Henrik L’Abbe-Lund og Erlend Bjøntegaard skal representere Norge.

– Jeg mener selv jeg kunne fått frem formen til OL, sier Bjørndalen og ønsker samtidig de andre utøverne lykke til.

– Veldig rart med OL uten Ole Einar

– Det er veldig vemodig. Personlig synes jeg det er litt trist. Jeg har fulgt han siden jeg var junior. Det er rart å tenke på at han ikke er kvalifisert når han fremdeles satser, sier Liv Grete Skjelbreid, verdensmester, til VG.

– Ole Einar er en fantastisk utøver og person. Det er vemodig og føles ikke greit å vrake han, men andre har gått fortere. Ole Einar ringte meg og sa han var uenig. Mer enn det vil jeg ikke si om samtalen, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef til VG.

– Kunne han ikke fått en siste mulighet i Anterselva?

– Bjørndalen har allerede fått flere sjanser til å kvalifisere seg enn det som var planen, svarer Øvrebø.

Tidenes beste

Dermed går lekene uten vinterutøveren og nordmannen med størst suksess gjennom alle tider. Bjørndalen blir stående med åtte gull, fire sølv og en bronse - bronsen skiller han fra Bjørn Dæhlie. Vrakingen gjør at Marit Bjørgen med seks gull, tre sølv og en bronse har muligheten til ta over den tronen.

– Det blir veldig rart med et OL uten Ole Einar. Han har jo vært med så lenge og er en ekstraordinær utøver. Ole Einar har vist så mange ganger når folk har tvilt, at han likevel kan kjempe i toppen, men denne gangen var det for langt unna dessverre, mener Tora Berger, tidligere verdensmester, til VG.

43-åringen fra Simostranda har vunnet 28 mesterskapsgull og er mannen med flest verdenscupseirer på ski uansett skisport (Marit Bjørgen har flere).

– Han har noen kvaliteter som de andre kanskje ikke har, men de som har tatt ut troppen har vel vurdert formen for dårlig. De beste må bli tatt ut. Men det blir veldig rart, sier Berger.

Svake plasseringer

Denne vinteren har det gått trått for Bjørndalen. To 18. plasser er hans beste resultater, ellers har det blitt 42., 36., 52., 46., 28., og 31.plass i verdenscupen. OL-kravet er at man må ha to topp tolv-plasseringer i verdenscupen.

Alle de seks andre har klart kravet.

Blant kvinnene er Marte Olsbu, Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold tatt ut. Tiril Eckhoff har fortsatt ikke fått OL-billett, men har muligheten til å kvalifisere seg i Anterselva denne uken. Hennes beste resultat er en 22. plass.

Bjørndalen er også vraket til rennene i Antserelva. Det er bare de som er tatt ut til OL som får gå de tre rennene i Italia med sprint, jaktstart og fellesstart.

Blant langrennsutøverne er Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh, samt Kathrine Rolsted Harsem nå tatt ut.

PS! Bjørndalen har ikke besvart VGs henvendelser.