GULLGUTTEN: Johannes Thingnes Bø hadde med flagget da han gikk inn til Norges tredje gull under VM i Östersund. 25-åringen har bidratt til alle tre. Foto: Jostein Magnussen

Bjørndalen om norsk medaljerush: - Det er «payback-time»

ÖSTERSUND (VG) Norge dro hjem fra forrige VM uten et eneste gull. Nå er Johannes Thingnes Bø & co beste nasjon med tre gull allerede og flere medaljemuligheter gjenstår.

- Hochfilzen var ikke bra. Nå er vi tilbake til «oldtiden» med Ole Einar (Bjørndalen), Tarjei (Bø) og Emil (Hegle Svendsen). Vi leder medaljestatistikken foran Tyskland. Nei, dette har gått utrolig bra, fastslår Johannes Thingnes Bø overfor VG.

Gullgliset stoppes bare av ørene på 25-åringen som alene har tatt gull på sprint og mix-stafetten og sølv på jaktstarten. I går gikk han inn til et nytt gull sammen med Marte Olsbu Røiseland da parstafetten hadde sin debut i et verdensmesterskap.

Det skjedde ikke uten dramatikk.

Thingnes Bø måtte bruke alle reserveskuddene på første stående skyting og fikk kjeft av trener Siegfried Mazet før han skulle gå ut på sin siste etappe.

- Det er en fascinerende type. Han kommer og kjefter på deg midt i rennet, sier Johannes Thingnes Bø og ler godt.

Etter en kanonetappe av Marte Olsbu Røiseland var Norge plutselig i teten igjen og Thingnes Bø holdt Italia (sølv) og Sverige (bronse) bak seg. Dermed rakk han også å hente et norsk flagg som han tok med seg over målstreken.

Ole Einar Bjørndalen, ekspert for TV 2 her i Östersund, lar seg imponere over medaljestatistikken til Norge: tre gull, tre sølv og en bronse.

- Det står vanvittig bra til med norsk skiskyting for tiden. Dette er «payback-time» for at vi har fått opp gode løpere, vi har et stabilt trenerteam og ikke minst et veldig stabilt smøreteam. Det skal vi ikke glemme, sier Bjørndalen og sammenligner med svenskene som hadde en svært god sesong i OL-året 2018.

Da kom svenskene hjem med to gull og to sølv fra Pyeongchang.

– De svenske løperne er gode, trenerne er gode, men de aller beste var det svenske smørerteamet i fjor. Norge har hatt det beste smørerteamet i år. Det er ikke enkelt å vinne et renn hvis du ikke har topp ski, Norge har hatt fantastiske ski i år, sier Ole Einar Bjørndalen.

Og fortsatt er det gode gullmuligheter som gjenstår på VM-programmet: stafetten for herrer og kvinner samt fellesstarten for kvinner og menn går nå i helgen.

