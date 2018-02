SØSKENKJÆRLIGHET: Johannes Thingnes Bø blir gratulert av storebror Tarjei Bø etter OL-gullet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Thingnes Bø vil la broren vinne om de havner i gullkamp

Publisert: 15.02.18 16:04 Oppdatert: 15.02.18 16:30

SKISKYTING 2018-02-15T15:04:58Z

PYEONGCHANG (VG) Etter endelig å ha innfridd og sikret seg gull i 8. håper Johannes Thingnes Bø (24) at det nå er storebrors tur.

Og OL-mesteren er villig til å strekke seg svært langt for at Tarjei Bø også skal få sitt første individuelle OL-gull.

– Nå er det bare å krysse fingrene for at Tarjei og er der etter fellesstarten, sa Thingnes Bø på pressekonferansen etter at gulldrømmen var oppfylt.

Da han fikk spørsmål om han kom til å la Tarjei Bø vinne hvis de to kom sammen på oppløpet på søndagens fellesstart, kom svaret kjapt.

– Ja.

Han fulgte opp med «det får dere se på søndag» da journalistene trakk svaret i tvil.

De to brødrene kastet seg om halsen på hverandre da gullet var et faktum. Tårene rant i det som ble et spesielt øyeblikk for Johannes Thingnes Bø.

– Han har akkurat skutt tre fulle hus og skyter vekk drømmen sin om medalje i OL, likevel står han der og tar meg imot med åpne armer, gratulerer meg og er glad på mine vegne. Det er rett og slett vanvittig stort, og det gjør det enda mer rørende for meg. Jeg synes han fortjener medalje her og aller helst gull.

– Hva ble sagt?

– Han ba meg nyte det og kose meg. Han var imponert over det jeg hadde fått til. Jeg ble jo nesten lei meg på hans vegne. Det er spesielt. Han er en fin fyr, han er rett og slett et stort forbilde for meg, sier Thingnes Bø.

Falt nesten fra gullet

Mesteren, som var nær ved å falle fra gullet på oppløpet etter å ha satt staven på skiene, valgte særlig å takke moren og faren, søsknene og spesielt broren Tarjei samt forloveden Hedda Kløvstad Dæhli på den historiske dagen.

Etter triumfen hadde han ikke rukket å få snakke med kjæresten.

– Jeg tipper hun har en bra dag. Hun betyr veldig masse og jeg måtte få ring på den fingeren før hun stakk av, sier Thingnes Bø og ler.

– Du er alltid redd for å miste det beste du kan få tak i. Hun betyr veldig mye og er en fantastisk jente, sier Bø om forloveden.

Hun er ikke i Pyeongchang for å se kjæresten i aksjon.

– Nei, hun hadde lyst å komme ned for å trøste meg etter de første rennene, men jeg tenkte at det var best at hun holdt seg hjemme.

– Du har to gull?

– Jeg har to gull. Den ene er masse viktigere enn den jeg vant i dag, sier Bø til VG.

Hedda Kløvstad Dæhli er stolt over hvordan kjæresten har reist seg:

– Å se Johannes ta OL-gull var helt ubeskrivelig. Han fortjener virkelig å få vist hva han er god for. At han klarer å slå tilbake i dag, etter to trøblete renn og et vanvittig stort press, viser hvor utrolig sterk han er både fysisk og psykisk. Jeg er så stolt at jeg nesten sprekker!

Selv var han naturligvis stolt som en hane over å kunne kalle seg olympisk mester.

– Det er en tittel som står for alltid og som vil følge deg hele livet. Den følelsen fra i dag vil jeg alltid huske, og i det store og det hele er det et mål i løpet av karrieren. At du skal få det til er veldig vanskelig.

– Tarjei sa det var en guttedrøm?

– Det er det man er vokst opp med, at forbildene dine sier at OL er det viktigste. Når du har sett Ole Einar og de norske ta OL-gull så er det noe som følger med deg. Det er alltid snakk om legendene som har tatt OL-gull, og det er nok gjengs for alle talenter rundt om i Norge som trener og motiverer seg for en dag å vinne OL.