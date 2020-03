GULLGUTT: Johannes Thingnes Bø titter bort på resultattavlen i Anterselva. 26-åringen dro fra VM med tre gull og tre sølv. Foto: Jostein Magnussen

Skiskytterne må ta med seg matvarer etter «coronahamstring» - skal gå for tomme tribuner

Coronaviruset har også nådd Tsjekkia. Det får uvanlige konsekvenser for de norske skiskytterne før denne ukens verdenscupkonkurranser i Nove Mesto som går for tomme tribuner.

Oppdatert nå nettopp

For før de norske utøverne satte seg på flyet på Gardermoen mandag formiddag, fikk de beskjed om at de måtte ta med seg enkelte matvarer fra Norge.

– Vi fikk en telefon fra vårt faste overnattingssted ved Nove Mesto om at vi måtte ta med mel, pasta og ris. Beskjeden var at det var tomt i butikkene fordi folk hadde hamstret disse varene, forteller landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund til VG.

En av forbundets kokker, Ståle Johnsen, har beregnet hva han trenger av disse ingrediensene for å lage mat til utøvere og støtteapparat denne uken når verdenscupen svinger innom folkefesten på den tsjekkiske landsbygden.

les også Store kontraster for Bø-brødrene: VM-gull til lillebror - tårer for storebror

Deretter har handlelisten blitt oversendt kvinnenes landslagstrener Patrick Oberegger. Han skal gjøre de nødvendige innkjøpene i München før han beveger seg i retning Nove Mesto.

I helgen ble de første tilfellene av coronaviruset påvist også i Tsjekkia. Helseminister Adam Vojtech fortalte søndag at tre personer er bekreftet smittet, mens man ventet på resultatene av prøver tatt av en fjerde person.

I dag ble det også kjent at verdenscuprennene i Nove Mesto denne uken skal gå for tomme tribuner som følge av virusutbruddet.

Ifølge den franske storavisen L'Equipe kunngjorde Tsjekkias statsminister Andrej Babis beslutningen mandag, skriver NTB. Det var ventet rundt 100.000 tilskuere på denne ukens verdenscuprenn.

– Ekstra nøye

De norske skiskytterne og støtteapparatet kom seg fra VM i Anterselva og Nord-Italia uten at noen ble syke.

– Vi gjorde ikke noe annet enn det vi vanligvis gjør. Vi er ekstra nøye med hygienen, bruker antibac og oppholder oss kortest mulig tid der hvor det er mye folk. De siste mesterskapene har vi vært forskånet fra sykdom, sier Per Arne Botnan.

Siden Anterselva ikke ligger i en region hvor spredningen av coronaviruset regnes for å være utbredt i Italia, har man ikke gjennomført noen ekstraordinære tiltak etter at den store norske kontingenten kom hjem fra VM 24. februar.

– Det har ikke vært snakk om noen nye tiltak, og vi har heller ikke hørt at det er planlagt noen ekstratiltak i Tsjekkia, sier landslagssjefen.

Slik oppsummerer Vetle Sjåstad Christiansen VM i Anterselva:

Slik er verdenscupprogrammet i Nove Mesto: Torsdag 5. mars kl. 17.35: sprint kvinner

Fredag 6. mars kl. 17.30: sprint herrer

Lørdag 7. mars kl. 14.00: stafetter kvinner, kl. 17.00: stafett herrer.

Søndag 8. mars kl. 11.45: fellesstart kvinner, kl. 13.45: fellesstart herrer. Vis mer

Publisert: 02.03.20 kl. 10:16 Oppdatert: 02.03.20 kl. 11:14

Mer om Vintersport

Fra andre aviser