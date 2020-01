HAR EN PLAN: Marte Olsbu Røiseland på vei inn døren til utøverhotellet i Pokljuka. Foto: Jostein Magnussen

Slik skal Olsbu Røiseland finne VM-formen

POKLJUKA (VG) På grunn av sykdom og skader har Marte Olsbu Røiseland (29) bare vært på én høydesamling etter sesongslutt. VM-formen skal skapes på beskjedne 1000 meter – uten gevær.

Mens de fleste kvinnene dro hjem til Norge etter verdenscup-uken i Pokljuka, satte Olsbu Røiseland (29) seg i bilen med kurs for Toblach. Her ser hun frem til besøk av ektemannen Sverre.

– Jeg håper å kunne koble mest mulig av fra skiskyting og bare gå noen fine langturer, kose meg og tenke minst mulig på VM og det som har med skiskyting å gjøre, sier Røiseland om det ukelange oppholdet før de norske skiskytterne samles igjen den siste uken før VM til precamp i Martell, helt nord i Italia.

Hun dropper en retur til Norge for å slippe reisebelastningen.

– Nå venter en 2,5 timers kjøretur i stedet for en hel dag med reise. Så slipper jeg å bruke tid på å reise til Martell når vi kommer så langt. Det er bare to-tre timer unna. Da sparer jeg to dager på reiser, og det er årsaken, sier Olsbu Røiseland til VG.

Mens flere av landslagsgutta reiser opp i høyden, drar Olsbu Røiseland ned fra 1300 meter i Pokljuka til 1000 i Toblach.

– Jeg går litt ned i høyde for restitusjonen sin del, og jeg tror den uken i Martell før VM skal holde.

– Det er kanskje ikke ideelt å kun ha vært på én høydesamling før et mesterskap som går i 1800 meters høyde? Burde du hatt flere opphold i høyden?

– Nei, ikke når det gjelder VM i Anterselva, men OL går jo enda høyere, og med tanke på det mesterskapet hadde det vært ideelt å være mer i høyden. Jeg håper å kunne prioritere det mer neste sesong og at det fungerer. I den høyden som er i Anterselva handler om å ha overskudd og være i fysisk balanse, sier Olsbu Røiseland og konstaterer at kommer man med litt «underskudd» så merker man høyden uansett.

I begynnelsen av januar utklasset hun alle:

– Er sliten

– Jeg tror det blir det viktigste for meg, for formen skiller seg ekstra ut på den høyden. Jeg har lagt en best mulig plan for meg for å være i best mulig form til VM. Jeg tror det er den beste løsningen. Høyden har ikke påvirket meg i veldig stor grad tidligere.

Som en del av planen sto hun over tre renn i Frankrike før jul.

– Jeg kjenner nå at jeg er sliten. Jeg hadde sikkert vært enda mer sliten om jeg hadde gått i Annecy. Nå har jeg et bra treningsgrunnlag som jeg kan «piffe» litt opp i de to ukene som gjenstår før VM. Jeg håper jeg får betalt for det, sier hun.

Hun dro her fra Pokljuka med en 12. plass på normalen og en 6. plass på fellesstarten.

– Jeg føler meg helt OK og har hatt en bra stigning siden Ruhpolding. Det er noe å bygge videre på.

Tre ganger på pallen før VM Denne sesongen har Marte Olsbu Røiseland vunnet ett renn i verdenscupen (sprint i Oberhof), mens hun tok en 2. plass på normalen i Östersund og en 3. plass på fellesstarten i Oberhof.

Olsbu Røiseland var skuffet på VMs siste dag forrige sesong:

