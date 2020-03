GIR SEG PÅ TOPP: Martin Fourcade går sin siste konkurranse i Finland lørdag. Her fra et av de mange stolte øyeblikkene til skiskytteren etter OL-gullet på fellesstarten i Sør-Korea i 2018. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Fourcade legger opp: – Har oppnådd alle mine drømmer

Martin Fourcade (31) legger opp. Lørdagens jaktstart blir franskmannens siste renn.

Oppdatert nå nettopp

31-åringen som har vunnet verdenscupen syv sesonger på rad, fullfører lørdagens konkurrranse i Kontiolahti. Så er det slutt.

Han legger opp på den samme arenaen hvor han tok sin første verdenscupseier, og på nøyaktig samme dato.

14. mars 2010 vant han jaktstarten i Kontiolahti.

14. mars 2020 setter han punktum på jaktstarten.

Han kan gi seg på topp. 31-åringen er bare 19 poeng bak Johannes Thingnes Bø i sammendraget. I morgen kan han vinne verdenscupen sammenlagt for åttende gang.

– Takk for reisen

Siden den første seieren har Fourcade vunnet det som er. Han er den mestvinnende franskmannen i OL - sommer som vinter - med fem gull og to sølvmedaljer. Bare Ole Einar Bjørndalen har en merittliste som er bedre enn 31-åringen i denne sporten.

– Det er på tide å ta farvel. Takk for reisen. Og tusen takk til alle dere i Frankrike, Russland, Tyskland, Norge, Tsjekkia, Italia og hvor dere måtte være: Takk for å ha oppmuntret, støttet og elsket meg. Dere har bidratt til at en individuell karriere ble et kollektivt eventyr, skriver Fourcade i en pressemelding fredag kveld.

– Det er umulig å forutse hvem som vil vinne «kula» i morgen, men én ting er sikkert: Dette blir vår siste kamp. Lykke til og tusen takk, er hilsenen fra Thingnes Bø har lagt ut på sin Instagram-side.

Til VG sier Thingnes Bø:

– Det er en legende som gir seg.

I pressemeldingen skriver Martin Fourcade at han har nådd alle sine drømmer.

– Fra Vancouver til Oslo i dueller med Ole Einar Bjørndalen, Emil Svendsen, Anton Sjipulin, Simon Schempp, Johannes Bø og alle mine konkurrenter - det blir for mange å nevne alle - jeg har oppnådd mine drømmer og erfart de mest fantastiske følelser. Jeg kjempet og jeg vant, men jeg led også. Jeg falt og reiste meg, men mest av alt: Jeg vokste opp med en fantastisk mulighet til å se min sport vokse. Den sporten jeg elsker, som jeg har viet mye av mitt liv til, har gitt meg alt tilbake.

Publisert: 13.03.20 kl. 20:01 Oppdatert: 13.03.20 kl. 20:41

Mer om Vintersport

Fra andre aviser