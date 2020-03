DRØMMESESONG: Johannes Thingnes Bø med «kula», premien for sammenlagtseieren i verdenscupen. Foto: Reuters

Thingnes Bø rett hjem i karantene

Når Johannes Thingnes Bø (26) kommer hjem til Oslo i dag med det store trofeet etter sammenlagtseieren i verdenscupen, bærer det rett i karantene.

Nå nettopp

– Vi må være en uke i karantene, og det er jeg komfortabel med. Vi skiskyttere er jo egentlig vant med det. Det er omtrent slik det pleier å være når vi skal forberede oss til mesterskap, sier Thingnes Bø til VG.

26-åringen flyr hjem fra finske Kontiolahti i dag etter å ha vunnet verdenscupen sammenlagt for andre sesong på rad.

Siden Martin Fourcade vant lørdagens jaktstart i sitt aller siste verdenscuprenn måtte Thingnes Bø dårligst bli nummer fire for å kunne pakke med seg den største glasskula i kofferten. Det klarte 26-åringen, og dermed vant han verdenscupen med to fattige poeng. Den siste store duellen mellom verdens to beste skiskyttere endte 913–911 i nordmannens favør.

les også Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt etter skytedrama

Det holdt på å gå galt. På tredje skyting bommet Thingnes Bø tre ganger og var plutselig i alvorlig trøbbel.

– Da skjønte jeg at det var store sjanser for at Fourcade ville vinne og at det ble tett bak meg. Heldigvis klarte jeg å mobilisere på siste skyting (fem treff), gikk ut som nummer fire og hadde en luke ned til 5.-plassen. Men jeg var livredd for å gå på en smell på sisterunden. Når du blir defensiv i hodet blir det tyngre å gå, sier Thingnes Bø og innrømmer at det var «hardt mentalt» å kjempe for den gule trøya.

– Jeg er helt tom for energi. Å kjempe for den gule trøyen er hardt mentalt. Det var utrolig nervepirrende.

Han har akkurat avsluttet en sesong som endte med seks medaljer i VM, seier i fellesstart-cupen og verdenscupen sammenlagt. Det var mer enn han kunne drømt om.

– Jeg er utrolig takknemlig og må sende en takk til trenere, smørere, lagkamerater og en «alenemamma» (kona Hedda) som har fått god hjelp av mine svigerforeldre. Jeg har fått en mulighet til å drive på med det jeg digger, og det har gått over all forventning.

Tiril Eckhoff hadde også mulighet til å vinne kula og ledet jaktstarten før hun sprakk på siste skyting. Dermed endte hun på en 10. plass, plassen foran Dorothea Wierer.

Syv verdenscuppoeng skilte de to i sammendraget. Wierer vant med 793 poeng, Eckhoff endte på 786.

Verdenscupen sammenlagt for kvinner 1. Dorothea Wierer 793 poeng

2. Tiril Eckhoff 786

3. Denise Herrmann 745

4. Hanna Öberg 741

5. Marte Olsbu Røiseland 597 Vis mer

Verdenscupen sammenlagt for herrer 1. Johannes Thingnes Bø 913 poeng

2. Martin Fourcade 911

3. Quentin Fillon Maillet 843

4. Tarjei Bø 740

5. Emilien Jacquelin 726 Vis mer

Publisert: 15.03.20 kl. 04:40

Fra andre aviser