MYE Å JUBLE FOR: Marte Olsbu Røiseland (t.v.), Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Tarjei Bø feirer VM-gullet på mix-stafetten i Anterselva med sprudlevann og kake. Norge ble beste nasjon med seks gull, tre sølv og to bronsemedaljer. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Tidenes beste sesong for norske skiskyttere: – Helt kanon

Aldri har norske skiskyttere vært så suverene og vunnet så mye på én sesong.

42 individuelle verdenscuprenn ble gjennomført denne sesongen. Norske utøvere sto øverst på pallen i 20 av dem.

– Det blir en seiersprosent på langt over 50 hvis vi tar med stafettene. Sesongen i fjor var jo eventyrlig for landslagets del, og nå har vi toppet den. Det er helt kanon, fastslår Johannes Thingnes Bø overfor VG.

Han sto selv for 10 av verdenscupseirene i en sesong hvor han droppet fire av totalt 21 renn. Tiril Eckhoff (7 seirer) og Marte Olsbu Røiseland (tre seirer) bidro til den andre halvdelen av «gullstatistikken».

– Vi har vært heldige i år fordi vi har hatt så mange seierskandidater. Det er dét det handler om til syvende og sist. Tiril kom inn i en god rytme hvor ting gikk av seg selv, og Marte traff virkelig med sin VM-plan. Så får vi ha på minne at vi ikke skal lenger tilbake enn 2016/2017 hvor vi hadde en av våre dårligste sesonger på år og dag. Fire verdenscupseirer på én sesong var ikke all verden, sier Thingnes Bø.

Siden denne sesongen ble forkortet med tre renn for både kvinner og menn, har landslagssjef Per-Arne Botnan beregnet et gjennomsnitt for å kunne sammenligne denne sesongen med tidligere år. Derfor opererer han med 25 seirer i år (opprinnelig 48 løp).

Sist Norge var så suveren var i 2010/2011-sesongen (22 seirer) og 2018/2019 (21 seirer).

– Som lag er vi sterkere enn noen gang. Tallene viser ikke bare at vi har toppene, men vi har veldig mange løpere rett bak. Norske skiskyttere har vært 47 ganger på pallen og 85 ganger blant topp-6 på resultatlistene i verdenscupen. Det har aldri skjedd før, konstaterer Botnan.

Landslagssjefen mener imidlertid at mye kan bli bedre.

– Vi ser alltid etter forbedringer. Løperne kan bli bedre på noe, vi og støtteapparatet kan bli bedre. Av herrene i år er det kun Johannes som har vunnet noe, Tarjei (Bø) har fire pallplasser. Hva kan vi gjøre for at Tarjei og de andre kan være oftere på pallen?

Marte Olsbu Røiseland, tidenes VM-dronning som tok syv av syv mulige medaljer i Anterselva, er stolt av å være på lag med verdens beste skiskyttere.

– Det er kjempekult at vi har så sterke lag både på dame- og herresiden, og det er utrolig kjekt å være en del av det.

Johannes Thingnes Bø mener et mål for både Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff vil være å vinne verdenscupen sammenlagt neste sesong.

– Det vil jeg prøve på. Det er en utfordring som bidrar til å holde motivasjonen oppe. Skal du ha en sjanse må du være jevnt god og stabil hele sesongen, og du kan ikke toppe formen slik jeg gjorde til VM. Det blir noe helt nytt, men jeg gleder meg til å gi det et forsøk, sier Marte Olsbu Røiseland.

Dette er de beste norske skiskyttersesongene siden årtusenskiftet

2019/2020: 21 seirer (på bare 42 løp), beregnet til 25 seirer på full sesong. 47 topp 3-plasseringer.

2010/2011: 22 seirer, 39 topp-3-plasseringer. 2018/2019: 21 seirer, 36 topp-3-plasseringer.

2003/2004: 18 seirer, 30 topp-3-plasseringer. Vis mer

Publisert: 23.04.20 kl. 18:38

