Drømmehelgens nydelige dessert!

Publisert: 18.02.18 13:23 Oppdatert: 18.02.18 15:41

PYEONGCHANG (VG) Emil Hegle Svendsen (32) har måttet taklet mye motgang. Derfor smaker nok denne bronsen nesten som gull.

Da Svendsen spurtet inn til tredjeplass her på Alpensia-anlegget, sørget han samtidig for at tallenes tale er nærmest surrealistiske, hva gjelder den norske OL-suksessen i Sør-Korea.

Det er én uke igjen av lekene, og det mangler slett ikke på muligheter til å komplettere medaljesamlingen.

Men allerede er fangsten 26 medaljer.

Dermed er rekorden fra Lillehammer og Sotsji tangert.

Hvor dette kommer til å ende, er det nesten bare fantasien og antall gjenværende øvelser som setter grenser for.

Nå er nemlig den norske troppen så til de grader i flytsonen.

Hva passer vel da bedre enn at også Emil Hegle Svendsen meldte seg på i det som har vært en helt, helt fantastisk helg?

Ok, det holdt ikke til et nytt gull, det sikret Martin Fourcade seg etter fotofinish.

Men denne bronsen er neppe en helt vanlig tredjeplass i Svendsens hode.

Mannen med kallenavnet «Super-Svendsen» har et kruttsterkt cv, men har ikke alltid hatt det like supert i årene som har gått siden han vant to gull i Sotsji.

Han har slitt med helsen i perioder, og ikke fått resultatene opp dit vi lenge ble bortskjemt med.

Derfor var det usikkerhetsmomenter rundt ham her i Sør-Korea, og frem til denne søndagen har OL vært en nedtur for ham.

Men etter denne fellesstarten, er det bare å glemme sifrene 10, 18 og 20 fra de første øvelsene, og rydde plass til et tilskudd i et allerede velfylt premieskap.

Det er han altså ikke alene om å måtte gjøre, på en dag der Norge til og med passerte Tyskland som beste nasjon på medaljestatistikken, og der Øystein Bråten og langrennsgutta kunne juble for det aller edleste metallet og Henrik Kristoffersen kjørte seg opp til sølv i storslalåm.

Nå har vi 9 gull, 9 sølv og 8 bronsemedaljer, med syv konkurransedager igjen av De olympiske leker.

Fangsten denne helgen har smakt aldeles fortreffelig.

Og etter at Krüger & Klæbo fikset biffen hva gjelder hovedretten, kunne vi ikke fått en bedre dessertkokk enn Emil Hegle Svendsen.

Nam!