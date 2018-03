Trenerteamet krevde to i toppen: Thingnes Bø & co. svarte med fire

Publisert: 25.03.18 14:40 Oppdatert: 25.03.18 15:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-03-25T12:40:14Z

Martin Fourcade (29), som har vært så solid hele sesongen, skjøt seg fullstendig bort i sesongavslutningen. Det utnyttet de norske skiskytterne, og overgikk trenerteamets forventninger.

– Vi fikk streng beskjed av trenerteamet om at vi skulle ha to i toppen i dag, og vi klare fire. Det ble en verdig avslutning, sa Tarjei Bø til NRK etter løpet.

Fire av de seks beste representerte nemlig Norge. Bare hjemmehåpet Maksim Tsvetkov ødela det som ble en stor dag for de norske skiskytterne.

Fire av seks i toppen

Best av de norske var Erlend Bjøntegaard. Han traff på 20 av 20 og gikk først ut etter siste skyting, men klarte ikke å holde følge med Maksim Tsvetkov på den siste runden, som gikk inn til seier på hjemmebane.

– Jeg tar med meg mye fra denne avslutningen her inn i neste sesong, sa Bjøntegaard.

Bjøntegaard måtte nøye seg med 2. plass, mens Johannes Thingnes Bø tok 3.-plassen. Stryningen måtte gå to strafferunder.

– Dette var en god opplevelse. Det var godt å være på pallen i det siste rennet, sa Thingnes Bø til NRK etter målgang.

Benedikt Doll og Henrik L’Abée-Lund måtte ha målfoto for å gjøre opp om 4.-plassen, og det var tyskeren som stakk av med plasseringen bak Thingnes Bø. Tarjei Bø tok 6.-plassen bak L’Abee-Lund.

Dermed var det fire nordmenn blant de seks beste på russisk snø.

– Dette var gøy! Det var mye nordmenn, smilte L'Abée-Lund.

Fourcade skjøt seg bort

Men hva skjedde med Martin Fourcade? Franskmannen, som har vært så suveren hele sesongen, misset pallen for første gang på over et år. På 20 skudd noterte han seg for noe så sjeldent som fire bom.

Franskmannen, som allerede hadde sammenlagtseieren i verdenscupen i boks, har vært på pallen hvert eneste renn han har gått siden Holmenkollen 17. mars i fjor.

Men den statistikken røk i dag, da han gikk i mål som nummer 19.

Og da Fourcade for en gangs skyld viste at også han er menneskelig, så de norske gutta sitt snitt til å kapre en av pallplassene Fourcade vanligvis har stått på.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 24, mens Lars Helge Birkeland var Norges dårligste med 26. plass.

Denne artikkelen handler om Johannes Thingnes Bø