Thingnes Bø mangler ett av skiskytterbrorens trofeer: – Det gnager

SKISKYTING 2018-11-15T12:58:32Z

TRYSIL (VG) På ett viktig område er Tarjei Bø (30) fortsatt storebror i skiskytterfamilien Bø. 30-åringen er den eneste som har vunnet verdenscupen sammenlagt.

Publisert: 15.11.18 13:58

Johannes Thingnes Bø (25) har OL-gull individuelt, 39 verdenscupseirer og to individuelle VM-gull, men «kula», beviset på at du har vunnet verdenscupen sammenlagt, den har bare storebror Tarjei vunnet.

– Det er det eneste jeg har på ham, og det er den jeg må minne ham på hver dag. Som storebror har jeg et spesielt ansvar for å minne ham på sånt, sier Tarjei Bø og ler.

– Han begynner å bli lei. Nå er det på tide at Johannes stopper kjeften til storebror.

– Drømmer om «kula»

Noen meter unna i lobbyen på hotellet i Trysil hvor skiskytterne er på treningsleir, blir lillebroren intervjuet om duellen mot Martin Fourcade. En duell han har tapt fem år på rad etter at lillebror Bø for alvor slo igjennom i 2013/2014-sesongen.

– Det er «kula» han drømmer om og tenker på når han trener. Når han snakker om sesongen som snart begynner, så er det den som henger høyest.

Tarjei Bø treffer selvsagt blink med sin vurdering.

– Det gnager, og det gnager hardt. Jeg skal innrømme det, sier Johannes Thingnes Bø.

– Å vinne den gule trøya og «kula» har vært et langsiktig mål, og det kommer det til å være hver eneste sesong helt frem til jeg klarer det. Du er ikke verdens beste skiskytter før du vinner den gule trøya.

Med åtte verdenscupseirer sist sesong var Thingnes Bø bare 89 poeng bak Fourcade da han tok «kula» for 7. (!) sesong på rad.

– Sesongen til Johannes i fjor var ekstrem bra. Det er ingen som har vært nærmere Fourcade de siste fem årene. Prestasjonen hans var god nok til å ta ham, men det var en til der som var hakket bedre.

Tarjei Bø vant fem renn i 2010/2011-sesongen og tok verdenscuptrofeet bare fem poeng foran Emil Hegle Svendsen.

– Tarjei trodde nok det skulle bli noen «enkle» år etter at han vant trofeet og den gule trøya. I ettertid er han nok glad for at Martin Fourcade var skikkelig god først et par år senere. Det er nesten kul umulig å vinne «kula» nå, mener Johannes Thingnes Bø.

– Fourcade ble verdensmester det året, smeller det fra Tarjei Bø før innrømmelsen kommer.

– Johannes har utlignet forskjellen og gått forbi meg. Men så er det denne «gulroten» som henger høyest på min merittliste – og den har han ikke.

PS! De norske skiskytterne sesongåpner på Sjusjøen 24. og 25. november.